Savunma sanayinden ekonomiye dev katkı! İşte Türkiye'nin kazandığı para

Savunma sanayisinde ihracat hız kesmeden devam ediyor. Eylülde yüzde 10,7 artarak 634 milyon dolara ulaşan sektörün 9 aylık ihracatı 6,9 milyar dolara çıktı. Son 12 aylık ihracat ise yüzde 30 artışla 10,94 milyar dolara yükseldi.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, savunma sanayisinin ihracat performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Savunma ve havacılık sanayisinde eylül ayında gerçekleşen ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 artarak 634 milyon dolara ulaştığını açıklayan Görgün, ocak-eylül döneminde toplam ihracatın da yüzde 15,6 artışla 6 milyar 926 milyon dolara yükseldiğini vurguladı.

12 AYLIK İHRACAT YÜZDE 30 ARTTI

Son 12 aylık ihracatın yüzde 30 artışla 10 milyar 941 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildiren Görgün, paylaşımında şunları kaydetti:

“Bu rakamların arkasında yüksek katma değerli ürünlerimiz, mühendislik yetkinliğimiz, üretim kabiliyetimiz ve dünyanın farklı coğrafyalarında geliştirdiğimiz işbirlikleri var. Başkanlığımız koordinasyonunda ihracat odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyor, savunma sanayimizin uluslararası pazarlardaki etkinliğini artırmaya devam ediyoruz. Savunma sanayimize verdikleri destek için tüm ekosistemimiz adına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyor, bu başarıda emeği bulunan tüm firmalarımızı ve çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum.”

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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