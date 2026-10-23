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Şekere 5,5 milyar liralık yatırım! TÜRKŞEKER Konya’da yılda 15 bin ton sitrik asit üretecek

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Şekere 5,5 milyar liralık yatırım! TÜRKŞEKER Konya’da yılda 15 bin ton sitrik asit üretecek
Başlık ResmiŞekere 5,5 milyar liralık yatırım! TÜRKŞEKER Konya’da yılda 15 bin ton sitrik asit üretecek

TÜRKŞEKER, Konya Ilgın’da melastan yılda 15 bin ton sitrik asit üretecek tesis için hazırlıklarını sürdürürken, projeye 400 milyon lira teşvik sağlandı. Şirket, 2027 yılı için aldığı 5,5 milyar liralık yatırım izniyle katma değerli üretimi artırmayı, yerli pancar tohumu geliştirmeyi ve dijital takip sistemleriyle kayıt dışı ekimi azaltmayı hedefliyor.

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Cemal Emre Kurt
CEMAL EMRE KURT

TÜRKŞEKER, şeker üretiminde katma değerli ürünlere yönelirken yan ürünleri sanayiye kazandıracak projeler üzerinde çalışıyor. TÜRKŞEKER Genel Müdürü Muhiddin Şahin, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda yaptığı sunumda, 2027 yılı için 5,5 milyar liralık yeni yatırım izni aldıklarını açıkladı. Konya Ilgın’da kurulması planlanan sitrik asit tesisinin ihale hazırlıklarının sürdüğünü dile getiren Şahin, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında projeye 400 milyon lira teşvik sağlandığını kaydetti.

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Tesiste, şeker üretiminin yan ürünü olan melastan yılda yaklaşık 15 bin ton sitrik asit üretilmesi hedefleniyor. Şahin, şeker pancarı tohumunda dışa bağımlılığı sona erdirmek amacıyla yerli çeşitlerin yaygınlaştırılacağını da söyledi. Bu kapsamda hastalıklara dayanıklı yeni çeşitler geliştirmek için Ankara’da tam kontrollü, yıl boyunca faaliyet gösterecek 4 bin metrekarelik modern sera kurulacak. Pancar üretiminde dijital takip sistemlerinin yaygınlaştırıldığını ifade eden Şahin, 2025’te bütün ekim alanlarının uydu üzerinden haritalandırıldığını bildirdi. Bu çalışmalarla kayıt dışı ekim oranının son üç yılda yüzde 7,5’ten yüzde 2’ye gerilediğini ifade eden Şahin, özellikle Konya’nın Karapınar ilçesinde münavebe dışı ekimleri sona erdirmeyi hedeflediklerini söyledi.

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