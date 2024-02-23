Sektörde vasıfsız işçi sıkıntısı! Mühendise 25 bin, işçiye 35 bin lira maaş veriyorlar 

Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Bekir Topuz, sektöre ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. "Bize mühendis değil, vasıfsız işçi lazım" diyen Topuz, "Fabrikalarımızda mühendise 25 bin lira, işçiye ise 35 bin lira veriyoruz. Ama mühendise, ‘Gel sen bu makinenin başına geç, ustanın yaptığı işi sana öğretelim, sadece burada dur, 40 bin lira verelim’ diyoruz. Mühendis bunu kabul etmiyor." ifadelerini kullandı.

Sanayici ve üretici vasıfsız işçi sıkıntısı çekiyor. Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TUSİD) Başkanı Bekir Topuz, sektörde yaşanan eleman sıkıntısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İŞÇİ İTHALATI YAPMAMIZ GEREKİYOR"

Hürriyet'te yer alan habere göre, personel sıkıntısı olduğunu ve işçi ithalatı yapılması gerektiğini belirten Topuz, "Ancak dışarıdan getirdiğimiz işçiler bir takvim ve programa bağlı olmalı. Dikkatli davranırsak işçi ithalatı olumlu katkı yapar. Özellikle turizm gibi sektörlerin büyümesi, artan ihracat ortamı bu sorunu daha da büyütüyor. Ancak Türkiye’de yaşayan insanlar işçi ihtiyacını artık maalesef karşılayamıyor. Paydaş olduğumuz tüm alanlarda bu böyle" dedi.

"MÜHDENDİS MASA BAŞINDA OTURMAK İSTİYOR"

"Bize mühendis değil, vasıfsız işçi lazım" diyen Topuz, işçilere mühendislerden daha fazla maaş verdiklerini söyledi. Mühendislere 25 bin lira, vasıfsız işçilere ise 35 bin lira maaş ödendiğini belirten Topuz, "Ama mühendise, ‘Gel sen bu makinenin başına geç, ustanın yaptığı işi sana öğretelim, sadece burada dur, 40 bin lira verelim’ diyoruz. Mühendis bunu kabul etmiyor ve bize, ‘Benim işim masada oturmak’ diyor. Yani günün sonunda ihtiyacımızı kimse karşılamıyor. Bu sıkıntı büyüyor" şeklinde konuştu.