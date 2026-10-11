Halkalı’dan Edirne’ye ulaşacak olan Hızlı Tren’in Çerkezköy-Kapıkule hattında seyahat süresi 54 dakikaya düştü. Günde 6 seferin yapılacağı hat, Bakü-Tiflis-Kars ile başlayıp Marmaray ile Asya ve Avrupa’yı bağlayan hattın en önemli halkası olarak değerlendiriliyor...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın Çerkezköy-Kapıkule kesimine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Açılan hatla ilgili bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 9 Ekim Cuma günü açılan hattın Doğu-Batı ve Kuzey-Güney koridorlarının buluşmasında önemli bir nokta olduğunu söyledi. 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule Kesimi’nin Halkalı-Kapıkule Hattı’nın en uzun bölümünü oluşturduğunu kaydeden Uraloğlu, “Böylece Çerkezköy ile Edirne arasındaki seyahat süresi 54 dakikaya düştü. Türkiye’nin Avrupa demir yolu ağına yüksek standartlarda bağlandığı ve Orta Koridor’un batı ucunu güçlendiren bir stratejik eserimizi daha milletimizin hizmetine sunmanın gururunu yaşadık” dedi.

Seyahat süresi 54 dakikaya indi! Kapıkule trenine yoğun ilgi

Bakan Uraloğlu, Asya ile Avrupa arasındaki ticaretin gittikçe yoğunlaştığına ve kesintisiz, elektrikli ve yüksek kapasiteli demir yolu koridorlarının değerinin arttığına dikkati çekerek, “Çerkezköy-Kapıkule Hattı da bu ihtiyaca yönelik olarak uluslararası yük taşımacılığında sınır geçiş kapasitemizi artıracaktır. Hat, hem yurt içi sanayimiz hem de uluslararası transit lojistik açısından önemli bir eşiktir” şeklinde konuştu.

Seyahat süresi 54 dakikaya indi! Kapıkule trenine yoğun ilgi

BAKÜ’DEN KAPIKULE’YE

Hattın Bakü-Tiflis-Kars ile başlayan ve Marmaray ile Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan demir yolu zincirinin son ve en önemli halkası olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “Öte yandan Basra Körfezi’ndeki Fav Limanı’ndan başlayıp Türkiye üzerinden Avrupa’ya uzanacak proje aşamasındaki Kalkınma Yolu’nun da batı ucunda yer almaktadır. Yani bu hat, Doğu-Batı ve Kuzey-Güney koridorlarını Türkiye ekseninde buluşturarak ülkemizi küresel lojistiğin merkez ülkesi hâline getirecek önemli bir eserdir” dedi.

Seyahat süresi 54 dakikaya indi! Kapıkule trenine yoğun ilgi

GÜNDE 6 SEFER

9 Ekim’de hizmete açılan Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Demir Yolu Hattı’nda başlayan yolculu seferlere vatandaşın ilgisi büyük oldu. Yeni hat üzerinde ilk yolculu hızlı tren, dün 09.00’da Edirne’den yola çıktı. Yeni hatta karşılıklı 6 hızlı tren seferi düzenleniyor. Çerkezköy’den Edirne’ye trenlerin 10.45, 15.00 ve 19.30 saatlerinde hareket edeceğini bildiren Uraloğlu, Edirne’den Çerkezköy’e ise 09.00, 13.00 ve 17.45 saatlerinde sefer düzenlendiğini kaydetti. Hızlı trenin Büyükkarıştıran, Lüleburgaz ve Babaeski istasyonlarında duracağını ifade etti. Trenler 411 koltuk kapasitesiyle hizmet verecek. Yeni hatla birlikte Halkalı-Edirne arasında seyahat edecek yolcular, bölgesel trenlerle Çerkezköy’e ulaşıp buradan aktarma yaparak Edirne’ye seyahat edebilecek.

14 İLDE HIZLI TREN

Çerkezköy-Kapıkule Kesimi hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Çift hatlı, elektrikli, seviye-1 sinyalli ve saatte 200 kilometre işletme hızına uygun olarak inşa ettiğimiz bu hatla; Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’yi hızlı tren konforuyla buluşturduk. Hızlı Tren’in doğrudan ulaştığı il sayısını da böylece 11’den 14’e yükselttik. Çerkezköy-Edirne tren seferlerimizi de Edirne’den başlattık, böylece iki merkezimiz arasında seyahat süresi 54 dakikaya düştü. Hızlı Tren’in doğrudan ulaştığı il sayısını 27’ye çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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