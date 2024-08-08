SGK paylaştı! Emeklilere özel ulaşımdan sağlığa indirim

SGK, 2024 Emekliler Yılı kapsamında yapılan çalışmaları paylaştı. İkramiyelerden indirimlere kadar çok sayıda düzenleme paylaşımda yerini aldı.

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Uzman isim daha yüksek maaş için yol gösterdi

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Uzman isim daha yüksek maaş için yol gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024 yılı Emekliler Yılı ilan edildi, indirimler peş peşe geldi.

Emeklilerin yaşam kalitesini artırmak, sağlıktan ulaşıma, sosyal imkanlardan kültürel faaliyetlere kadar haklarını genişletmek amacıyla yapılabilecek faaliyetlerle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK'nın eşgüdüm içinde geniş bir çalışma yürüttüğü ve yürütmeye devam ettiği bildirildi.

Ayrıca tüm paydaşlarla çeşitli fikir alışverişlerinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, çalışmalar sonucunda planlanan faaliyetlerin bir kısmının tamamlandığı, bir kısmıyla ilgiliyse teknik detayların kesinleşmesi sebebiyle çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

ÇALIŞMALARIN TAMAMLANDIĞI FAALİYETLER

Açıklamada, çalışmaları tamamlanan faaliyetlere yer verildi. Buna göre, emeklilere özgü kamu hizmetleri, emeklilere sağlanan haklar ile emeklilere özel ayrıcalık, indirim ve kampanyaların yer aldığı www.emekliler.gov.tr sitesi kullanıma açıldı. Sitenin tıklanma sayısı 7,5 milyonu aştı.

5 BİN 500'ÜN ÜZERİNDE FİRMAYLA İNDİRİM ANLAŞMASI

ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezinde emeklilere ayrıcalık tanınarak kendilerine çağrı merkezi danışmanca öncelikli olarak hizmet verilmesi için Emekli Danışmanı Uygulaması hizmeti hayata geçirildi. Uygulama ile günde ortalama 5 bin emekliye hizmet verildiği belirtildi.

81 ilde emeklilere özel birçok alanda indirim anlaşması sağlandı. 5 bin 500 üzerinde yerel firmayla indirim anlaşması yapıldı.

İlk defa emekli olanlara Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kısa mesaj gönderilme sistemi geliştirildi. Bugüne kadar emekli olan 40 bin 492 vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı SMS olarak iletildi.

İKRAMİYELER VE PROMOSYONLAR...

Yürütülen çalışmalar sonucunda emeklilere verilen promosyon ödemeleri yaklaşık 2 katına çıkarıldı. Halihazırda emeklilere bankalarca 24 bin liraya varan promosyon verildiği aktarıldı.

Bayram İkramiyesi tutarı artırılarak 3 bin liraya çıkarıldı. Emeklilere 2 bayram için 6'şar bin lira ödendi.

SGK merkez birimleri ile 81 il müdürlüğünde emekli masası uygulaması hayata geçirildi. Uygulama ile emeklilerin talepleri rehber personel vasıtasıyla hızlıca karşılanmaya başlandı.

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TRENLERDE YÜZDE 10 İNDİRİM

PTTCELL tarafından emeklilere özel "Emekli Paketi" oluşturuldu. Paket ile emeklilerin özellikle paket aşımına engel olunması ve uygun fiyatlı arama ve internet hizmeti sunulacağı kaydedildi.

TCDD'de Emekliler Yılı'na özel yıl boyunca emekliler için ana hat trenlerinde yüzde 10 indirim sağlandı. Bu indirim yoğun talep gördü ve bankalarla yapılan görüşmelerde indirimin devam etmesi için sponsor olabilecekleri iletildi.

PTT KARGO'da emeklilere özel yüzde 20 indirim sağlandı. ayrıca emeklilere PTT bünyesinde bulunan misafirhanelerde 2024 yılı içinde yüzde 50, PTT lokal ve sosyal tesislerinde yüzde 20 indirim uygulanmak suretiyle PTT personeli fiyatlarından yararlandırılması imkanı getirildi.

ŞEHİRLERARASI SEYAHATLERDE YÜZDE 15 İNDİRİM

Emeklilere, şehirlerarası seyahatlerde bilet ücretlerinde yüzde 15 indirim sağlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliği kapsamında emeklilerin Gençlik ve Spor Bakanlığı tesislerinde, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki yurtlardan 1 ay boyunca ücretsiz faydalanmaları imkanı getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan işbirliği kapsamında, kamu kurumlarının sosyal tesislerinde yüzde 15 indirim sağlanmasına yönelik düzenleme yapıldı.

EMEKLİLERE İNDİRİM ÜSTÜNE İNDİRİM

Emeklilere özel sosyal tesislerde, Türk-İş'e bağlı Tes-İş'te yüzde 30, Türk Metal'de yüzde 40, Koop-İş'te yüzde 30 indirim sağlandı.

"Emekli" banka ve kredi kartı uygulaması başlatıldı. Konuyla ilgili 16 bankayla işbirliği protokolleri imzalandı. Bu kartlarla emeklilerin kendilerine özel tanımlanan indirim ve ayrıcalıklardan faydalanabileceği belirtildi. Emekliye özel banka/kredi kart ile ilgili hususlar tüm bankalarla görüşüldü, bazı özel ve kamu bankalarıyla önceden emekli olanlara mevcut kartları üzerinden, yeni emekli olanlara ise özel tasarımlı emekli kart üzerinden indirimlerin yansıtılması konusunda mutabakata varıldı.

Tasarlanan kartlarda Türkiye Yüzyılı logosu ve Emekliler Yılı logosuna yer verileceği, bu kartlara giyim, sağlık, market gibi temel ihtiyaçlarda özel indirimler yapılacağı bildirildi.

TROY İLE İŞ BİRLİĞİ

2024 Emekliler Yılı kapsamında emeklilere özel indirim, ayrıcalık, fırsat ve kampanyalar sağlamak amacıyla SGK, TROY ile işbirliğine gitti. SGK ile TROY arasında 12 Haziran 2024 tarihinde karşılıklı işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle TROY'un, emeklilerden TROY logolu Banka/Kredi kartı kullananlara özel indirim, fırsat, promosyon ve kampanya imkanlarını sağlayacağı ifade edildi.

YÖK ile yapılan işbirliği kapsamında, Kuşaklararası Dayanışma ve Aktif Yaşlanma temelli 3. yaş üniversitelerinin yaygınlaştırılacağı bildirildi. 3. yaş üniversitelerinin emeklilere "Emeklilik" döneminin bir bitiş noktası olmadığını göstererek aksine hayat boyu devam eden bir öğrenme kurgusuyla yeni bir başlangıç sağlayan akademik bir eğitim modeli sunduğu, bu kapsamda SGK il müdürlüklerinin 41 üniversiteyle protokol imzaladığı kaydedildi.