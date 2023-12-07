Sıfır otomobil hayali kuranlar dikkat! O markalarda dev indirim başladı, 0 faizle araç sahibi olun

7 Aralık 2023 10:46 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 10:47

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sıfır otomobil satışları 2023 yılında tarihi rekora imza attı. Yılın ilk 11 ayında tam 1 milyon 74 bin araç satıldı. Yeni yıl öncesi ucuz yoldan araç sahibi olmak isteyen tüketiciler ise güncel otomobil indirimlerini yakın takibe aldı. Beklenen indirim haberi ise geldi. Sıfır araç sahibi olmak isteyenler dikkat! O markalarda dev indirim başladı. Sıfır kredi ile araç sahibi olabilirsiniz. İşte güncel otomobil kampanyaları ve kredi kampanyaları…

SIFIR ARAÇ ALACAKLAR DİKKAT!

Artan otomobil fiyatlarına karşılık yeni bir düzenlemeye adım atan Ticaret Bakanlığı güzel haberi verdi. Yapılan düzenleme ile fahiş artışların önüne geçen Bakanlık, piyasaların rahatlamasına neden olurken gözler 2023 yılının son indirimlerine çevrilmiş durumda.

2023 model araç kalmaması için büyük kampanyalar duyurmaya başlandı. Sıfır faizli kredi, takas destekli, indirimler gibi birçok kampanya duyuruldu.

DEV İNDİRİM RÜZGARI BAŞLADI: SIFIR FAİZLE ARAÇ SAHİBİ OLUN

2024 yılı öncesi elindeki rakamları bitirmek isteyen otomobil devleri kampanyalarını peş peşe duyurmaya başladı. Yapılan son kampanya duyuruları ise tüketiciler sevince boğdu. İşte marka marka uygulanan kampanyalar;

Alfa Romeo

Alfa Romeo Tonale 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Alfa Romeo Stelvio 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, yüzde 2,89 faiz, Alfa Romeo Giulia 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, yüzde 2,9 oranında faizle satış yapıyor.

BMW

BMW 150 bin liradan başlayıp 500 bin liraya kadar takas desteği, 500 bin lira kredi, 6 ay yüzde 0 faiz, 500 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 1,89 faiz, 500 bin lira kredi, 24 ay vade ve yüzde 3,29 oranında faiz avantajı sunuyor.

Chery

Çinli marka Chery Tiggo8 Pro modeli için 100 bin liraya varan takas desteği, 250 bin lira kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz avantajıyla müşteri bekliyor.

Cupra

Cupra Formentor 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 1,79 faiz oranıyla satış yapıyor.

Fiat

Fiat Egea 170 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, 300 bin lira kredi, 24 ay vade, yüzde 2,59 faiz, 350 bin lira kredi, 36 ay vade, yüzde 3,04 oranında faizle satışlarına devam ediyor.

Ford

Ford Fiesta, Focus, Kuga ve Puma’da 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz avantajı sunuyor.

Honda

Honda HR-V 200 bin lira indirim veya 250 bin lira kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz, Honda Civic, 185 bin lira indirim ya da 250 bin lira kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faizle satışlarını sürdürüyor.

Hyundai

Hyundai Tucson Hibrit 140 bin lira indirim, 400 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 1,99 faiz, Santa Fe Hibrit 400 bin lira kredi, 12 ay vade ve yüzde 1,99 oranında faizle satış yapıyor.

KIA

Kia Niro Hibrit 250 bin lira kredi 12 ay vade, yüzde 0 faiz ve 100 bin lira indirim, Kia Niro EV’de 250 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz ve 60 bin lira indirim, Kia Ceed’lerde 250 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 2,69 faiz ve 50 bin lira indirim, Kia XCeed’lerde 250 bin lira kredi 12 ay vade, yüzde 2,69 faiz ve 100 bin lira indirim, Kia Stonic’lerde 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 2,69 faiz ve 100 bin lira indirim. Kia Sportage’larda 250 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz ve 100 bin lira indirim, Kia Picanto’larda 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 2,69 faiz ve 10 bin lira indirim, Kia Ceed SW’lerde 250 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 2,69 faiz ve 100 bin lira indirim sunuluyor.