Sigaraya 10 lira zam geliyor! En ucuzu 66 lira olacak

Tiryakileri üzen haber geldi. Sigara fiyatlarına yine zam geliyor. Son açıklamaya göre yeni zam Temmuz ayında gelecek, paketlerde 10 liralık artış olacak. En ucuz sigaranın fiyatının ise 66 lira olması bekleniyor...

Sigara fiyatlarına peş peşe gelen zamlar tiryakileri kara kara düşündürüp bir sigara daha yakmaya zorluyor. Bu haberlere bir yenisi daha eklendi, asıl zammın Temmuz ayında yapılacağı öğrenildi. En ucuz paketin ise 66 lira olacağı konuşuluyor, işte detaylar...

SİGARAYA 10 LİRA ZAM GELECEK

Geçtiğimiz haftalarda sigara fiyatlarına gelen 3 TL'lik zam, birçok markayı kapsamıştı. Fakat yapılan son açıklamalar, asıl zammın bu olmadığını gösterdi. Ekonomim'de yer alan habere göre; Yeni zam, Temmuz ayında uygulanacak ve en ucuz sigara 66 TL olacak. Sigara fiyatlarına gelecek olan bu 10 TL'lik artış, tüketicilerin bütçesini daha da zorlayacak gibi görünüyor.

YILIN İKİNCİ YARISINDA ÖTV ARTIŞI

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında güncellenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), sigara ve alkollü ürünlerdeki fiyat artışlarını doğrudan etkiliyor. 2023 yılının ilk beş ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 17,87 olarak açıklanmıştı. Ancak uzmanlar, yılın ikinci yarısında ÜFE artışının yüzde 20'nin üzerinde olacağını ve bu durumun sigara fiyatlarına yansıtılacağını öngörüyorlar. Böyle bir artış, sigara üzerindeki vergilendirme politikasını daha da sıkılaştıracak.

10 TL'LİK VERGİ ARTIŞI

Mevcut durumda sigara üzerinden alınan maktu vergi, paket başına 1.4249 TL seviyesinde. Bu, 20 sigaralık bir pakette toplamda 28,5 TL'ye denk geliyor. Eğer yüzde 20'lik bir vergi artışı yapılırsa, bu rakam 34,2 TL'ye yükselecek. Ayrıca mevcut ek maktu vergi 4,8 TL iken, yüzde 20'lik bir artış sonrasında 5,8 TL'ye ulaşacak. Bu hesaplamalar ışığında sigaranın perakende satış fiyatının 60 TL'nin altında kalmayacağı tahmin ediliyor. Zaten piyasadaki en ucuz sigara 56 TL olduğu için, 10 TL'lik bir vergi artışı sonucunda fiyatın 66 TL'ye çıkması bekleniyor.