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    • Haberler > Ekonomi > Şimşek'ten Suudi Arabistan'a 'turizm' teklifi: Türkiye yardımcı olabilir

    Şimşek'ten Suudi Arabistan'a 'turizm' teklifi: Türkiye yardımcı olabilir

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
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    Mehmet Şimşek, Turizm, Suudi Arabistan, Türkiye, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu'nda değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'ın iddialı turizm hedeflerinin gerçekleştirilmesi için Türkiye'nin yardımcı olabileceğini belirterek, "Oradaki tesislerin yapılmasına ve işletmesine katkıda bulunabiliriz. Oraya tur operatörlerimiz ile turist götürmeye de katkıda bulunabiliriz" dedi.

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'ın iddialı turizm hedeflerinin gerçekleştirilmesi için Türkiye'nin yardımcı olabileceğini söyledi. Şimşek, "Oradaki tesislerin yapılmasına ve işletmesine katkıda bulunabiliriz. Oraya tur operatörlerimiz ile turist götürmeye de katkıda bulunabiliriz. Dolayısıyla Türkiye ile Suudi Arabistan'ın bu alanlarda işbirliği yapması hem bizim hem onların menfaatine" ifadelerini kullandı.

    Şimşek, Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu sırasında gazetecilerin sorularını cevapladı.

    Suudi Arabistan'ın çok iddialı turizm hedefleri bulunduğunu dile getiren Şimşek, "Türkiye, bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde yardımcı olabilir. Çünkü bizim mevsimler örtüşmüyor; onların turizm mevsimi kış, bizimki genelde yaz ve sonbahardır" diye konuştu.

    "ARTIK TURİZMDE İLK 5'TEYİZ"

    Şimşek, Türkiye'nin inşaat sektöründe çok muazzam birikimi olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Oradaki tesislerin yapılmasına ve işletmesine katkıda bulunabiliriz. Oraya tur operatörlerimiz ile turist götürmeye de katkıda bulunabiliriz. Dolayısıyla Türkiye ile Suudi Arabistan'ın bu alanlarda işbirliği yapması hem bizim hem onların menfaatine.

    Şimşek'ten Suudi Arabistan'a 'turizm' teklifi: Türkiye yardımcı olabilir

    Tur operatörlerimiz yazın buraya nasıl turist getiriyorlarsa, para kazanarak, oraya da turist götürebilirler. Biz artık turizmde dünyada ilk 5'teyiz. Yani 2022'de turist sayısında 4. sıradaydık. Bizim 2023 rakamlarımız belli. Dünya rakamları belli olunca belki muhtemelen yine 3. veya 4. sırada olabiliriz. Dolayısıyla Türkiye'nin bu konuda çok ciddi birikimi var."

    "HİZMET İHRACATINI ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

    Bakan Şimşek, amaçlarının hizmet ihracatını büyütmek olduğunu belirterek, burada 100 milyar doların üzerine ulaştıklarını, bu rakamı daha da büyütmek istediklerini söyledi.

    Şimşek, "Hizmet ihracatına Maliye olarak çok güçlü destek veriyoruz. Yüzde 80 matrah indirimi sağladık. Yani diyelim ki Türkiye'den siz herhangi bir ülkeye belli alanlarda hizmet ihracatında bulunursanız fiilen ödeyeceğiniz vergi çok çok düşük düzeyde olacak. Yüzde 80 oranlı bir matrah indirimi var, o da önemli." ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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