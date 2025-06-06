Siparişlere yetişemiyor! Gözleri görmüyor, 25 yıldır elleriyle hissederek yapıyor

İzmir'de yaşayan görme engelli Zekeriya Yüce'nin azimli hayatı birçok kişiye örnek teşkil ediyor. Gözleri görmemesine rağmen 25 yıldır bıçak bileme işi yapan Yüce, bileme işini elleriyle hissederek yaptığını söyledi. Siparişlere yetişmekte güçlük çektiğini belirten Yüce, "25 yılda hiçbir şikayetle karşılaşmadık, gün geçtikçe işlerimiz arttı; millet memnun ki bize geliyor." dedi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan Zekeriya Yüce, yaklaşık 25 yıldır Çay Mahallesi'nde Sancak Camii'nin altındaki dükkanında bıçak bileme işiyle uğraşıyor. Sağ gözü doğuştan görmeyen, sol gözünde de yüzde 50'lik görme kabiliyeti olan Yüce, bıçak bileme işini küçük yaşlarda dayısının yanında öğrenmeye başladı. Mesleğinde piştikten sonra 17 yaşında kendi iş yerini açan Yüce, ilk zamanlarında günü siftahsız kapatsa da şimdilerde siparişlere yetişemiyor.

İLK ZAMANLAR MÜŞTERİLER TEREDDÜT EDİYORDU

Özellikle Kurban Bayramı önce işlerinin yoğunlaştığını söyleyen Yüce, "Rahmetli babam inşaat ustasıydı, Çiğli'de rahmetli dayımın dükkanı vardı, ilk orada başladım 12-13 yaşlarında ve bu dükkanı 17 yaşındayken açtım. İlk açtığım senelerde, müşteri bir bıçak biletmeye dükkana geldiğinde 'Usta yok mu?' diyorlardı, ben de 'Bileyici benim' diyordum; tabii tereddüt ediyorlar ama zar zor da olsa bıçağı bırakıyorlardı. Sonra biledikten sonra bir dahaki yıl bir müşteri, on müşteri getiriyordu. Dükkanımda bir de yaşlı bir amcamız vardı, o göz kulak olurdu bize. Onun kontrolünde biliyordum, o da eski bıçakçılardandı, sayesinde millet güvenerek bıçak getirmeye başladı" ifadelerini kullandı.

"ELLERİMLE HİSSEDEREK BİLİYORUM"

Şimdilerde siparişlere yetişmekte güçlük çektiğini ifade eden Yüce, "Bıçakların ağzını görmeden bileme yapıyorum. Ellerimle hissederek biliyorum ve yaklaşık 25 yılda hiçbir şikayetle karşılaşmadık, gün geçtikçe işlerimiz arttı; millet memnun ki bize geliyor. Çok zorluklar çektim; ilk açtığım yıllarda bir iki müşteriyle dükkanı kapatıyorduk ama şimdi Allah'a şükür sabahlıyoruz. Bir iki arkadaşımız da geliyor, elemanlarımız var, yardımcı oluyorlar sağ olsunlar, bu şekilde devam ediyoruz. Biz bütün bıçaklara aynı özeni gösteriyoruz. Yoğunluktan çapanı almadığımız ya da müşteriyi bıçağını almadan gönderdiğimiz oluyor; yoğunluktan dolayı bir gün sonra veriyoruz, müşteri de bırakamıyor. O yüzden erken, bayramdan bir hafta, on gün önceden getirmesi iyi olur" dedi.

"İŞÇİLİĞİNDEN ÇOK MEMNUNUM"

Bıçak almaya gelen müşteri Cem Kavut ise, "Aşağı yukarı tahminen 10 yıldır en az bu dükkana geliyorum. Hem bıçak alıyorum hem bıçak biletiyorum. İşçiliğinden çok memnun kaldığım için herkese de tavsiye ederim. Bu tarz işletmeler yaşasın istiyorum. Toplumsal hayatımızda çok önemli yerleri var. Maalesef gittikçe azalıyorlar. Umarım uzun yıllar gelmeye devam ederim. O da çalışmaya devam eder" ifadelerini kullandı.