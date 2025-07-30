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Son gün yarın! Yapmayan 15 yerine 7 bin 438 lira ödeyecek

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Son gün yarın! Yapmayan 15 yerine 7 bin 438 lira ödeyecek
Ehliyet, Yenileme, Ücreti, Son Tarih, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Eski tip sürücü belgesi kullananlar için son gün yarın. 31 Temmuz tarihine kadar yenilenmeyen eski tip ehliyetler geçersiz sayılacak. Ayrıca bu tarihten sonra B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 15 liradan 7 bin 438 liraya çıkacak.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, son tespitlerde, 2 milyon 482 bin 461 kişinin sürücü belgesi için yenileme işlemi yaptırmadığı belirlendi.

YENİLEME ÜCRETİ 15 LİRADAN 7 BİN 438 LİRAYA ÇIKACAK 

Eski tip sürücü belgeleri, 31 Temmuz 2025'e kadar sadece 15 lira karşılığında yenilenebilecek. Bu tarihten sonra ise B sınıfı sürücü belgesi yenileme ücreti 7 bin 438 liraya yükselecek ve eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.

Son gün yarın! Yapmayan 15 yerine 7 bin 438 lira ödeyecek - 1. Resim

RANDEVULU ALMAK GEREKLİ 

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, "Alo 199 Çağrı Merkezi", mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

Son gün yarın! Yapmayan 15 yerine 7 bin 438 lira ödeyecek - 2. Resim

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNDE YOĞUNLUK

Öte yandan vatandaşların ehliyet yenileme işlemlerini son günlere bırakması nedeniyle nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanıyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm personeliyle yoğun bir şekilde çalışarak süreci titizlikle yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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