Sosyal medyada gündem oldu! Yeni asgari ücretin sonundaki "2 TL" nereden geliyor?

28 Aralık 2023 00:16 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 00:40

Milyonların beklediği asgari ücret akşam saatlerinde sona eren komisyon toplantısının ardından açıklandı. 17 bin 2 lira olarak duyurulan yeni asgari ücret işverence yeterli bulurken, işçi tarafını temsil eden Türk-İş'ce az bulundu. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, 'uzlaşamadık' dedi asgari ücrete şerh koydu.

2 LİRAYA KİMSE ANLAM VEREMEDİ

Tüm bu tartışmalar devam ederken sosyal medya ise asgari ücretin sonundaki 2 Tl'yi konuştu. Kullanıcılardan komik paylaşımlar geldi.

2 lira detayına anlam veremeyen sosyal medya kullanıcıları, tepkilerini esprili bir şekilde dile getirdi.

ASGARİ ÜCRETTE KÜSÜRAT NEREDEN GELİYOR?

Peki neden asgari ücrette küsaratsız tam sayı verilmiyor? Asgari ücretin sonundaki 2 TL nereden geliyor?

Yıllardır herkesin aklına en az bir kez gelmiş olan bu soru için kesin bir cevap bulunmuyor. Ancak uzmanlar sebebinin asgari ücretin hesaplanma şekline bağlıyor.

SEBEBİ HESAPLANMA ŞEKLİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, günlük brüt asgari ücret belirleme görevine sahip. Bu ücretin, kesintilerden sonra net hâle gelmesi ve 30 ile çarpılması sonucunda da aylık ücret elde ediliyor. Bunun da küsuratlı tutarların ortaya çıkmasına neden olduğu söyleniyor. Bir diğer sebep de brüt ücretin aylık çalışma süresi olan 225 saate bölünüp saatlik asgari ücretin hesaplanması. Bunun, virgülden sonra iki haneli olması muhasebeciler açısından hesabı kolaylaştırıyor.