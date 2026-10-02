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Ekonomi

SPK’nın yeni düzenlemesi önceki suçu ortadan kaldırmaz: Nitelikli dolandırıcılık ve aklama var

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SPK’nın yeni düzenlemesi önceki suçu ortadan kaldırmaz: Nitelikli dolandırıcılık ve aklama var
Başlık ResmiSPK’nın yeni düzenlemesi önceki suçu ortadan kaldırmaz: Nitelikli dolandırıcılık ve aklama var "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

500 bin kişiyi etkileyen fon soruşturmasında, SPK'nın mevzuat değişikliğinin geçmişteki eylemleri aklamayacağı belirtildi. Dosyanın yalnızca mevzuat ihlali değil, örgüt, nitelikli dolandırıcılık ve para aklama suçlarını kapsadığı vurgulanırken, yapılan düzenlemelere rağmen faillerin ağır hukuki faturadan kaçamayacağı ifade edildi.

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|
Gamze Erdoğan
GAMZE ERDOĞAN

500 bine yakın fon mağdurunu ilgilendiren soruşturma derinleşirken, SPK’nın 28 Ağustos’ta Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’de yaptığı kapsamlı değişikliğin, önceki dönemler için “Manipülasyon yapmadık” savunmasını haklı kılmadığı belirtildi.

Gazetemize konuşan Ekonomist Mücteba Onurhan Özmumcu “Yapılan değişiklik üzerinden geçmiş işlemler için ‘piyasa dolandırıcılığı yapmadık’ şeklinde teknik bir savunma üretilmesi, piyasadaki tahribatı ortadan kaldırmaz. Ekonomik açıdan asıl büyük kayıp, geriye dönük teknik bir aklanma çabası değil, tasarruf sahibinin sisteme olan güveninin kırılması.” dedi.

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Özmumcu, “Değişiklik, faillere spesifik bir sermaye piyasası suçlamasından kaçınma argümanı sunsa bile; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı yalnızca ‘sermaye piyasası mevzuatına aykırılık’ boyutunda yürütmüyor. Dosyada aynı zamanda ‘örgüt, nitelikli dolandırıcılık ve aklama’ gibi çok daha ağır ceza hukuku iddiaları yer alıyor. MASAK tarafından durdurulan bu eylemler, dar bir SPK ihlalinin çok ötesinde sistematik bir ‘suç ekonomisi’ faaliyeti." ifadelerini kullandı.

Özmumcu, şunları kaydetti:

"Düzenlemeler yenilenmiş olsa dahi, geçmişteki eylemler yatırımcının aldatılması, varlıkların kötüye kullanımı ve aklama suçu şemsiyesinde ağır bir ekonomik ve hukuki fatura üretmeye devam edecek."

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