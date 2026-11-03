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Ekonomi

Emekli zammında dört aylık tablo belli oldu! SSK ve Bağ-Kur emeklileri için oran yüzde 8,28

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Emekli zammında dört aylık tablo belli oldu! SSK ve Bağ-Kur emeklileri için oran yüzde 8,28
Başlık ResmiSSK ve BAĞ-KUR emeklileri ne kadar zam alacak? Enflasyon rakamları sonrası belli oldu

Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammına esas dört aylık enflasyon farkı yüzde 8,28 oldu. Kesin zam oranı, kasım ve aralık verilerinin de açıklanmasıyla belli olacak. En düşük emekli aylığının artırılması için ise Meclis’te yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

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Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ekim ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,58 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 29,77 oldu.

DÖRT AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE 8,28

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, ocak ve temmuz aylarında altı aylık enflasyona göre artırılıyor. Ocak 2027 zammı için temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarının verileriyle hesaplanan dört aylık enflasyon farkı yüzde 8,28’e ulaştı.

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ne kadar zam alacak? Enflasyon rakamları sonrası belli oldu
Başlık ResmiSSK ve BAĞ-KUR emeklileri ne kadar zam alacak? Enflasyon rakamları sonrası belli oldu

Bu oran henüz maaşlara yansımadı. Kasım ve aralık aylarının enflasyon verileri de hesaba katıldığında ocak ayında kök aylıklara uygulanacak zam kesinleşecek.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK MI?

Enflasyon zammı emeklinin kök aylığına uygulanıyor. Ödenen en düşük emekli aylığı ise kanunla belirleniyor. Bu nedenle taban ödemenin artırılması için TBMM’nin ayrı bir yasal düzenleme yapması gerekiyor.

Nisan-Ekim 2026 enflasyon oranları
Başlık ResmiNisan-Ekim 2026 enflasyon oranları
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