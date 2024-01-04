SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam yapılacak mı? Uzman isim oran vererek açıkladı

4 Ocak 2024 10:33 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 10:39

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, geçtiğimiz dönemlerde enflasyonun üzerinde refah payı alarak maaşlarında önemli artışlar yaşamışlardı. Bu dönemde de enflasyonun üzerinde bir zam bekleyen SSK ve Bağ-Kur emeklileri, aralık ayında açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte yüzde 37,57’lik zam oranını garantilediler. Bu oran, son 6 ayın enflasyon farkını yansıtıyor.

Memur ve memur emeklileri ise, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile birlikte yüzde 49.25 oranında zam alacaklar. Bu oran, memur ve memur emeklilerinin maaşlarında ciddi bir yükselişe neden olacak.

Peki SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon farkı dışında zam yapılacak mı? Bu sorunun yanıtını, Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram verdi. Bayram, Milliyet'e yaptığı açıklamada, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının memur emeklilerine yapılan yüzde 49,25 zam seviyesiyle dengelenmesini beklediğini söyledi. Bayram, "Refah payı artışı ile birlikte yüzde 50’lik zam yapılabilir" dedi.

EMEKLİ MAAŞLARINA EK ZAM YAPILACAK MI?

Bayram'ın diğer açıklamaları şöyle:

"Yılın son enflasyon rakamı açıklandı. Aralık ayı enflasyonu ile beraber son 6 ayın enflasyon farkı, yüzde 37,57 olarak belirlendi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hak etmiş olduğu tutar yüzde 37.57’dir.

Ben bunun üzerinde bir artış bekliyorum. Çünkü asgari ücrete yüzde 49 oranında zam yapıldı, memur ve memur emeklilerinin hak ettiği oran da yüzde 49,25. Burada bir önceki dönemde olduğu gibi SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının memur emeklilerine yapılan yüzde 49,25 zam seviyesine dengelenmesini bekliyorum. Refah payı artışı ile birlikte yüzde 50’lik zam yapılabilir.

MECLİS EMEKLİLERİ NE ZAMAN GÖRÜŞECEK?

Meclis’in açılması beklenecektir. Meclis’in 16 Ocak’ta açılacağını biliyorum. Burada görüşülerek hemen hızlı bir şekilde torba yasaya koyulup düzenleme hayata geçirilecektir diye düşünüyorum. Memur emeklileri ayın 1’i ile 5’i arası maaşlarını alıyor. Memurlar ayın 15’inde alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ayın sonuna doğru maaşlarını alıyorlar.

EK ZAM OCAK MAAŞINA YETİŞECEK Mİ?

Emeklilere yapılacak olası bir düzenleme ocak ayına yetişir. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam takvimine yetişir. Memur emeklileri için yetişmese bile ekstra ödeme yapılacaktır diye düşünüyorum.

MEMURA EK ZAM YAPILACAK MI?

Ben memur ve memur emeklilerine enflasyon+ toplu sözleşme zammının üzerinde bir artış beklemiyorum. Yüzde 0,75’lik bir artışla maksimum yüzde 50’ye tamamlanabilir. Zaten şu anda yüzde 49,25’lik bir artışı hak etmiş oldular. Asgari ücrete yapılan zam da yüzde 49’lar seviyesindeydi. O yüzden memur ve memur emeklilerine daha fazla zam beklemiyorum.

Ancak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının en az memur emeklilerine yapılan zam oranı kadar artırılacağını düşünüyorum.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 11 BİN 250 TL'YE ÇIKABİLİR

En düşük emekli maaşına yüzde 50’lik bir zam bekliyorum. 11 bin 250 TL’ye çıkmasını bekliyorum, ayrıca en düşük emekli aylığının kök maaşa sabitlenmesini bekliyorum. Ancak yüzde 100’lük bir artış da olsa neden oldu diyemeyiz? Çünkü sene başında 5 bin 500 TL’ydi, nisan ayında 7 bin 500 TL’ye artırıldı. Temmuz ayında emekli maaşları artarken, en düşük emekli maaşında bir artış olmamıştı.

Burada asgari ücrete yıllık yüzde 100’lük artış yapıldı. Yani 7 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşına yüzde 100 artış yapılırsa 15 bin TL seviyesine yükselir. Asgari ücretle arasındaki makas da daralmış olur. Ancak ben yapılabilecek zammın 11 bin 250 TL ile 11 bin 500 TL arasında olacağını düşünüyorum."

EMEKLİNİN GÖZÜ MECLİS'TE

Önümüzdeki günlerde işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları için de çalışma yapılacak. Konuyla ilgili bir kanun teklifi hazırlanması ve şu anda tatilde olan TBMM’nin açılışından sonra hızla yasalaşması bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarının yükseltilmesi için yüzdelik dilim düzenlemesi ve en düşük aylığın artırılması gibi seçeneklerin masada olduğu öğrenildi. Burada yapılacak artışın da ocak ayı içinde yatırılacak emekli aylıklarına yansıtılması öngörülüyor.