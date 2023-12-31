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    SSK ve Bağ-Kur emeklisine %50 zam yolda

    Memur emeklisine yüzde 50, SSK emeklisine ne yüzde 38 zam dengesizliği yüzde 12 refah payı ile eşitlenecek.

    SSK ve Bağ-Kur emeklisine %50 zam yolda
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yeni yıla kısa bir zaman kala milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin gözü yapılacak olan zam oranı ve 3 Ocak’ta açıklanacak olan aralık ayı enflasyon verisine çevrildi. Maaşlarına 6 aylık periyotlar hâlinde zam alan memurlar toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı oranında zam alacak. Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte de zam oranı netlik kazanacak. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklenti tahmini 65,39 olarak güncellenirken aralık ayı için beklenilen enflasyon aylık 3,26 olması bekleniyor. Tahminlerin gerçekleşmesi hâlinde 6 aylık enflasyon verisi yüzde 38 olacak. Bu doğrultuda memur ve memur emeklisinin 2024 yılının ilk 6 ayında alacağı toplu sözleşmeden doğan refah payını alması hâlinde bu oran ise yüzde 50 seviyesinde olacak. 

    "EŞİTLEME FORMÜLÜ DEVREYE GİRECEK"

    Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, memur ve memur emeklerinin maaşının hesaplanması farklı olduğunu belirterek “Biliyoruz ki SSK ve Bağ-Kur emekleri toplu sözleşmeden faydalanamıyor. Dolayısıyla SSK ve Bağ-Kur emeklileri aylıklarını ilgilendiren 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 38 olduğu için şimdiden ceplerinde. Memur ve memur emeklerinde ise durumun farklı. Memur maaşlarına bağlı olarak memur emeklileri de aynı oranda zam alıyor. Bir de biliyoruz ki, toplu sözleşme farkı var. Dolayısıyla memur ve memur emekleri yüzde 38 enflasyon farkı ve yüzde 15 toplu sözleşmede rakamı ile yüzde 50 zam alacak” ifadelerini kullandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 3 Ocak’ta belirlenecek olan aralık ayı enflasyon ile birlikte ne kadar zam alacağını da değerlendiren Karakaş “Öncelikle hükûmetin bir eşitleme formülü var. Hükûmet malum geçen yıl yine aynen bu dönemlerde SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi diye bir ayrım olmadan herkese yüzde 30 oranında eşit bir şekilde zam yaptı. 2023 Temmuz ayında da hükûmet SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı, memur emeklisi fark etmeden herkese standart yüzde 30 oranda bir zam yaptı. Şimdi benim öngörüm burada yine bir eşitleme formülünü devreye gireceği yönde. SSK, Bağ-Kur emeklerinin enflasyon farkı zaten yüzde 38 oranında. Memur ve memur emeklerinin ise yüzde 50 oranında. Dolayısıyla en düşükte eşitleme olayı yine devreye girecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 38 olan enflasyon farkına yüzde 12 oranında refah payı verilerek yüzde 50’ye çekilecektir. Ancak bu durumda memur emeklisine ve memurlara sıfır refah payı söz konusu olacak” açıklamasında bulundu.

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    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Haberler > Ekonomi > SSK ve Bağ-Kur emeklisine %50 zam yolda
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