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    • Haberler > Ekonomi > Staj ve çıraklık mağdurları İstanbul'da miting düzenledi: Çocuk yaşta çalıştık sigortamızı isteriz

    Staj ve çıraklık mağdurları İstanbul'da miting düzenledi: Çocuk yaşta çalıştık sigortamızı isteriz

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Staj, Çıraklık, Mağdur, SGK, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Staj ve çıraklık mağdurları İstanbul Kartal'da toplanarak miting düzenledi. Staj ve çırak olarak çalışmalarına rağmen erken emeklilikten yararlanmayan mağdurlar, staj ve çıraklık döneminin SGK başlangıcı olmasını talep etti. Mitingde, mağduriyetin giderilmesi için yasal düzenleme gerektiği vurgulandı.

    İstanbul'un Kartal ilçesinde toplanan Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu üyeleri, staj ve çıraklık döneminin SGK başlangıcı olması talebiyle eylem yaptı.

    Kartal Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılanlar, "Staj, çıraklık SGK başlangıcı olsun", "Çocuk yaşta çalıştık sigortamızı isteriz", "Derdimiz emeklilik değil haklarımızın iadesidir" ve "Staja adalet" yazılı pankartlar ile dövizler taşıdı.

    "BU YASAYI BURADAN ÇIKARACAĞIZ"

    Ellerinde Türk bayrakları taşıyarak çeşitli sloganlar atan grup adına konuşan Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu Başkanı Murat Bal, taleplerinin, staj ve çıraklık sigortası mağduriyetinin giderilmesi olduğunu söyledi.

    Staj ve çıraklık mağdurları İstanbul'da miting düzenledi: Çocuk yaşta çalıştık sigortamızı isteriz

    Bu mağduriyetin giderilmesi için de yasal düzenleme gerektiğini anlatan Bal, "Bugün burada yapılan mitingle tekrar sesimizi en gür şekilde duyuracağız. Bu yasayı buradan çıkaracağız" dedi.

    "BÜTÜN HAKLARIMIZ VERİLMESİ GEREKİYOR"

    Bal, çalışan kişinin öğrenci değil işçi olduğunu belirterek, "Biz fiilen çalıştık maaş aldık. Bu şekilde de kanuni olarak bütün haklarımızın da verilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

    Miting, konuşmaların ardından sona erdi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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