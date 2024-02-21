Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Ekonomi > Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye 55 milyon dolar kredi! Okullar için kullanılacak

    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye 55 milyon dolar kredi! Okullar için kullanılacak

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Suudi Arabistan&#039;dan Türkiye&#039;ye 55 milyon dolar kredi! Okullar için kullanılacak
    Kredi, Türkiye, Deprem, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Suudi Arabistan Kalkınma Fonu (SFD), Türkiye ile 55 milyon dolar tutarında yeni bir kredi anlaşması imzaladı. Kredinin "Devlet Okullarında Depreme Bağlı Riskin Azaltılması Projesi" için kullanılması planlanıyor. Buna göre kredi ile 55 bin metrekare büyüklüğe sahip 5 devlet okulu rehabilite edilecek.

    Suudi Arabistan Kalkınma Fonu (SFD) ile Türkiye arasında 55 milyon dolar tutarında yeni bir kredi anlaşması imzalandı.

    SFD tarafından yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, SFD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Al-Khateeb ve SFD İcra Kurulu Başkanı Sultan Al-Marshad'ın katılımıyla anlaşmaya yönelik imza töreni gerçekleştirildi.

    Verilen kredinin "Devlet Okullarında Depreme Bağlı Riskin Azaltılması Projesi" kapsamında kullanılmasının hedeflendiği bildirildi.

    KREDİ İLE DEVLET OKULLARI REHABİLİTE EDİLECEK

    İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu'nda imzalanan anlaşma kapsamında alınacak kredi ile yaklaşık 55 bin metrekare büyüklüğe sahip 5 devlet okulu rehabilite edilecek.

    Proje kapsamında belirlenen okulların, deprem sebebiyle oluşabilecek hasarlardan korunması hedefleniyor. Bu bağlamda, gerekli donanımın ve kaynakların okullara tahsis edilmesi, eğitim kalitesi ve verimliliklerinin sürekliliğinin devam etmesi sağlanacak.

    SFD 40 YILDA 9 KALKINMA PROJESİNİ FİNANSE ETTİ

    SFD finansmanlığında yürütülen proje, Fon'un Türkiye ile olağan işbirliğini ilerletmesinde de yeni bir dönüm noktasını temsil ediyor.

    Proje, öğrencilere kaliteli bir eğitim sağlamayı ve ülkenin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmayı teşvik etmeyi amaçlıyor. Proje aynı zamanda, "Kaliteli Eğitim" maddesi de dahil olmak üzere, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin gerçekleştirilmesini de destekliyor.

    Türkiye'deki eğitim sektörünü destekleme ve ülkenin dünya standartlarında bir eğitim sunma hedefini güçlendirmeyi amaçlayan SFD, son 40 yılda Türkiye'de enerji, sağlık, tarım ve eğitim gibi alanlarda değeri 300 milyon doların üzerinde olan 9 kalkınma projesi ve programını finanse etti.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Tüketici güveni Şubat'ta düştü! 6 aylık yükseliş sona erdi - EkonomiTüketici güveni Şubat'ta düştü! 6 aylık yükseliş sona erdiDevletten ev alacaklara 500 bin TL karşılıksız yardım! İşte desteğin detayları - EkonomiDevletten ev alacaklara 500 bin TL karşılıksız yardım!Bankalar kesenin ağzını açtı! En düşük emekli maaşından bile fazla, emeklilere Şubat ayında 12.500 TL verilecek - EkonomiBankalar kesenin ağzını açtı! En düşük emekli maaşından bile fazla, emeklilere Şubat ayında 12.500 TL verilecekHSBC bilançosunda 'Çin' etkisi! Kârı yüzde 80 azaldı - EkonomiHSBC bilançosunda 'Çin' etkisi!Bakan Şimşek: 500 milyon dolar tasarruf sağlamayı hedefliyoruz - EkonomiBakan Şimşek'ten "TAM" verimlilik mesajıRekabet Kurulu Nestle'ye 347 milyon TL ceza verdi - EkonomiRekabet Kurulu'ndan Nestle'ye rekor ceza!Twitch abonelik ücretlerine yüzde 340 zam - EkonomiTwitch'ten gençleri üzecek karar!
    Sonraki Haber Yükleniyor...