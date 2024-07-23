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Swap stoğunda gerileme! Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak

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Swap stoğunda gerileme! Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak
Bakan Şimşek, Tcmb, Swap, Haber

Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stoku 2023 yılı zirvesi olan 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara geriledi." açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla swap stokuna ilişkin son durumu aktardı. Swap stokunun 64,5 milyar dolarlık zirveden 144 milyon dolara kadar gerilediğini belirten Şimşek, bu durumun enflasyonun düşmesine de etki edeceğini söyledi. 

Bakan Şimşek'in X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Kararlılıkla uyguladığımız program sayesinde riskler azalıyor, finansal piyasalarda normalleşme sürüyor.

TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stoku 2023 yılı zirvesi olan 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara geriledi.

Parasal aktarım mekanizmasını güçlendiren bu durum dezenflasyon sürecine de önemli katkı sağlayacak."

Swap stoğunda gerileme! Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak - 1. Resim

DÜN DE ENFLASYON VURGUSU YAPMIŞTI

Bakan Şimşek, dün de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Enflasyon beklentileri hedefimize yakınsıyor. 

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43’e, 12 ay sonrası yüzde 30’a ve 24 ay sonrası yüzde 19,3’e düştü. 

OVP’yi açıkladığımızdan beri 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri kesintisiz geriledi. 

Gerçekleşen yıllık enflasyonun yükselişte olduğu bu dönemde beklentilerin iyileşiyor olması dezenflasyona yönelik politikalarımızın başarılı olacağına yönelik inancı göstermektedir.

Temmuzda aylık enflasyonda geçici etkiler kaynaklı artış olmasını beklemekle birlikte yıllık enflasyonda belirgin bir düşüş öngörüyoruz.

Dezenflasyon süreci önümüzdeki aylarda daha da belirginleşecek." ifadelerini kullanmıştı. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
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