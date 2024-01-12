Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Taksici zammı kendi yaptı! Taksimetre açmadan ezbere yüksek fiyat veriyorlar

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Son yapılan zamları beğenmeyen bazı taksi sürücüleri, taksimetre açmayarak ezbere fiyat vermeye başladı. Taksimetrenin arızalı ya da güncellenmediği bahanesi üreten taksiciler 200 lira tutacak olan mesafe için 350 lira fiyat çekiyor. Taksimetre isteyen müşteriyi ise aracına almıyor. Bu uygulama en fazla havalimanlarında görülüyor.

    Taksici zammı kendi yaptı! Taksimetre açmadan ezbere yüksek fiyat veriyorlar
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) zam oranını beğenmeyen taksiciler kendi zamlarını kendi yaptı. Yakalanılması durumunda 4 bin lira ceza olmasına rağmen bazı taksiciler müşteri alırken taksimetre açmak istemiyor. Müşteri ile gidecekleri mesafeyi sorarak kafadan fiyat veriyorlar. Müşteri sorduğunda ise ‘güncelleme yapılmadı’, ‘arızalı’ gibi bahaneler üretiyorlar. “İlla taksimetre açacaksın” diyenleri de taksiye almıyorlar. Konuyla ilgili Cimer ve tüketici bloglarına taksimetre şikâyetleri yağıyor. Peki bu şekilde ne kazanıyorlar? Örneğin; 10 kilometrelik mesafe taksimetre açılsa 200-220 lira tutarken, açmadan 300-350 lira fiyat veriyorlar. Özellikle havalimanlarında bu sıkça görülüyor. Ayrıca taksimetre açmayan şoför, plaka veya araç sahibine de daha az ödeme yapıyor. Kısacası taksici kendi zammını kendisi yapmış oluyor. 

    72 BİN TAKSİ ŞİKÂYET EDİLDİ

    2023 yılında taksicilerle ilgili; ‘yol ve yolcu seçme’, ‘trafik kuralı ihlali’, ‘fazla ücret alınması’ ve ‘taksimetre açmama’ başta olmak üzere 71 bin 958 şikâyette bulunuldu. Yapılan şikâyet başvurularının incelenmesi ve denetimler sonucunda 58 bin 681 taksi ve sürücüye, Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES) maddeleri kapsamında puan düşümü, şoför kartının askıya alınması ve ruhsatın askıya alınması gibi çeşitli yaptırımlar uygulandı. Taksilere ve sürücülere trafik kuralı ihlalinden 11 bin 562, emniyet kemeri takmamaktan 3 bin 662, kayıtsız şoför çalıştırmaktan 2 bin 366, ruhsatsız çalışmaktan 2 bin 70, turizm imajı eksikliğinden 1.450, şoför kartı olmamasından 1.408, araç içinde sigara içilmesinden 1.181, taksimetre açılmamasından 1.166, yolcu mağduriyetinden 934, renkli camdan 830, gürültülü araçtan 789 ve diğer nedenlerden de 12 bin 190 yaptırım uygulandı.

    İNDİ-BİNDİ 90 TL OLDU

    UKOME ocak ayı toplantısından, taksi, servis ve toplu ulaşıma zam kararı çıktı. Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 28,09 zamla 19,17 liradan 24,55 liraya yükseldi. Sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 13,75 liradan 17,61 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 152,73 liradan 195,63 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 70 liradan 90 liraya çıktı. Yapılan zam kapsamında 8+1 taksilerle sarı taksilerin ücret tarifesi eşitlendi. Ancak taksi sürücüleri yapılan zammı az buldu. Toplantı sonrası UKOME binasına taşlı saldırı yapıldı, taksiciler ve güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Bazı sürücü grupları sosyal medyadan örgütlenerek yeni zam yapılması gerektiğini aksi takdirde kontak kapatacaklarını belirten paylaşımlarda bulundu.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TaksiTaksi ÜcretleriZam
    Haberler > Ekonomi > Taksici zammı kendi yaptı! Taksimetre açmadan ezbere yüksek fiyat veriyorlar
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    'Dört ay içerisinde TL mevduat 2 trilyon TL arttı' - Ekonomi'Dört ay içerisinde TL mevduat 2 trilyon TL arttı'Arjantin'de enflasyon son 34 yılın zirvesine çıktı - EkonomiArjantin'de enflasyon son 34 yılın zirvesine çıktıAlmanya'da elektrik fiyatlarına iki kat zam geldi - EkonomiAlmanya'da elektrik fiyatlarına iki kat zam geldiDev bankadan Dolar/TL tahmini - EkonomiDev bankadan Dolar/TL tahminiMicrosoft dünyanın en değerli şirketi oldu - EkonomiMicrosoft dünyanın en değerli şirketi olduKripto paralarda ETF yükselişi! - EkonomiKripto paralarda ETF yükselişi!İstanbul'a yeni metro müjdesi! Açılış tarihi belli oldu - Ekonomiİstanbul'a yeni metro müjdesi! Açılış tarihi belli olduPiyasaların beklediği kritik ABD enflasyonu açıklandı - EkonomiPiyasaların beklediği kritik ABD enflasyonu açıklandıYatırımcılar KKM'yi terk ediyor! - EkonomiYatırımcılar KKM'yi terk ediyor!JPMorgan'dan dikkat çeken güncelleme! - EkonomiJPMorgan'dan dikkat çeken güncelleme!
    Sonraki Haber Yükleniyor...