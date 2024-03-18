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Haberler > Ekonomi > Taksiciler davayı kazandı! Uber Avustralya'da tazminat ödeyecek

Taksiciler davayı kazandı! Uber Avustralya'da tazminat ödeyecek

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Taksiciler davayı kazandı! Uber Avustralya&#039;da tazminat ödeyecek

Ekonomi Haberleri  / -

Taksiciler ile arasında Uber Avustralya'da açılan tazminat davası sonuçlandı. Uber taksicilere 178 milyon dolar tazminat ödeyecek.

Türkiye'de olduğu gibi bir Uber tartışması da Avustralya'da yaşanıyor. Taksiciler, uygulamanın mevcut düzenlemelere uymaması nedeniyle gelirlerini kaybettikleri gerekçesiyle şirkete karşı dava açtı. Davada Uber, taksi ve kiralık araçların sahip olması gereken lisans kurallarını ihlal etmekle suçlandı.

2019 yılında Victoria eyaletinde 8 binden fazla taksi şoförü ve kiralık araç sahibi adına açılan davada, Uber taksicilere 278 milyon Avustralya doları (178 milyon ABD doları) ödemeyi kabul etti.

Uber'in ülkede hizmet vermeye başladığı ilk zamanlarda lisanssız araçlar ve izni bulunmayan şoförlerle çalıştığı iddia edildi. Taksicileri savunan Maurice Blackburn hukuk bürosu, anlaşmanın ülke tarihindeki bir toplu davada varılan en büyük 5. anlaşma olduğunu duyurdu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: -
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