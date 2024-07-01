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Haberler > Ekonomi > Tam 3,2 milyar dolar! BlackRock, İngiliz veri sağlayıcısı Preqin'i satın alıyor

Tam 3,2 milyar dolar! BlackRock, İngiliz veri sağlayıcısı Preqin'i satın alıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Tam 3,2 milyar dolar! BlackRock, İngiliz veri sağlayıcısı Preqin&#039;i satın alıyor
Aladdin, Haber

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi ABD merkezli BlackRock, İngiliz finansal veri sağlayıcısı Preqin'in 3,2 milyar dolara satın alınması konusunda anlaşma sağlandığını bildirdi.

BlackRock'tan yapılan yazılı açıklamada, İngiliz finansal veri sağlayıcısı Preqin'in, BlackRock'un 3,2 milyar dolarlık nakit satın alma teklifini kabul ettiği belirtildi.

BlackRock, satın almanın fon yöneticileri için veri, araştırma ve yatırım sürecini bir araya getirerek yazılım bölümü Aladdin'i güçlendirmeyi hedefliyor.

BU YIL TAMAMLANMASI BEKLENİYOR 

3,2 milyar dolarlık satın almanın, gerekli izinlerin ardından bu yıl tamamlanması bekleniyor.

BlackRock'un, Bloomberg, Londra Borsası ve S&P Global'in tekliflerini geride bırakarak Preqin'i satın alması dikkati çekti.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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