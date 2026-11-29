Taşınmaz satışlarında dolandırıcılığın ve kayıt dışılığın önüne geçilmesi amacıyla geliştirilen Güvenli Ödeme Sistemi, 1 Aralık'ta devreye giriyor. Yeni sistemle satış bedeli güvenli hesapta bloke edilecek, tapu devri tamamlanmadan satıcının hesabına aktarılmayacak. Peki, yeni sistem nasıl işleyecek, hangi satışlar kapsam dışında kalacak, alıcı ve satıcı bu sistem için ne kadar ücret ödeyecek?

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Ticaret Bakanlığı tarafından taşınmaz satışlarında para transferinin güvenli hale getirilmesi amacıyla geliştirilen Güvenli Ödeme Sistemi'nde yeni dönem başlıyor.

1 Aralık 2026'dan itibaren zorunlu olarak uygulanması öngörülen sistemle taşınmazın mülkiyeti ile satış bedelinin eş zamanlı el değiştirmesi sağlanacak.

TAPU DEVRİ TAMAMLANMADAN PARA SATICIYA GEÇMEYECEK

Yeni sistem kapsamında satış bedeli, oluşturulan güvenli ödeme hesabında bloke edilecek. Alıcı ve satıcı, kendilerine verilen referans numarasıyla e-Devlet üzerinden başvuru yaparak tapu işlemlerini başlatacak.

Tapu devrinin tamamlanmasının ardından bloke edilen para satıcının hesabına aktarılacak. Satışın gerçekleşmemesi durumunda ise para alıcıya iade edilecek.

Böylece sahte para, ödeme anlaşmazlıkları ve yüksek miktarda nakit taşınmasından kaynaklanan güvenlik risklerinin azaltılması hedefleniyor.

HANGİ SATIŞLARI KAPSAYACAK?

Gerçek ve tüzel kişilerin taraf olduğu taşınmaz satışlarını kapsayan sistem, satış bedelinin tamamının veya bir kısmının nakit, havale ya da EFT yoluyla ödenmesi halinde kullanılacak.

Banka veya finansman şirketlerinden sağlanan kredi tutarı ise sistem dışında tutulacak.

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Ali Yüksel, sistemin kapsamına ilişkin bazı istisnaların bulunduğunu belirterek, hisseli taşınmaz ve taksitli satışların uygulama dışında tutulacağını, konut, iş yeri, dükkan, mağaza ve arsa satışlarının ise sistem kapsamında olacağını bildirdi.

Tapuda yeni dönem 1 Aralık'ta başlıyor! Ev, arsa ve iş yeri alacaklar dikkat

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜCRETİ NE KADAR?

Ziraat Bankası'nın sistem hazırlıklarını tamamladığını, diğer bankaların ise çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Yüksel, kullanım ücretlerine ilişkin de bilgi verdi.

Yüksel, Ziraat Bankası'nın alıcı ve satıcıdan 70'er lira ücret alacağını açıkladığını, Takasbank'ın Tapu Takas sisteminde ise taraf başına 200 lira ücret uygulandığını belirtti.

Yönetmelikte kullanım ücretinin satıcıya ödenecek satış bedelinden kesilmesinin öngörüldüğünü belirten Yüksel, tarafların sözleşmeyle bu tutarın kim tarafından karşılanacağını kararlaştırabileceğini kaydetti.

UYGULAMANIN AYRINTILARININ AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Nisan ayında Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'e eklenen düzenlemeyle hayata geçirilen sistemin uygulama tarihi, kurumlar arasındaki entegrasyon çalışmalarının tamamlanamaması nedeniyle ertelenmişti.

Yüksel, 1 Aralık'ta devreye girmesi planlanan sistemin uygulama ayrıntılarının açıklanmasını beklediklerini, başlangıçta pilot uygulamaya gidilebileceğini de ifade etti.

EV ALACAKLARA HACİZ VE İPOTEK UYARISI

Gayrimenkul hukukçusu Çiğdem Kezer ise yeni sistemin ödeme kaynaklı riskleri azaltmasına rağmen alıcıların tedbiri elden bırakmaması gerektiğini söyledi.

Kezer, alıcıların tapu kaydındaki hak sahipliğini kontrol etmeleri, taşınmaz üzerinde haciz, ipotek veya ihtiyati tedbir gibi kısıtlamaların bulunup bulunmadığını tapu takyidat belgesi üzerinden incelemeleri gerektiğini belirtti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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