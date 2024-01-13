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    Tarladan Avrupa marketine planlı tarım

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Türkiye’nin önde gelen tarım ve teknoloji şirketlerinden Agrotech, beş yıllık planlı tarım dönemini başlatıyor. Firma ihtiyaca yönelik üretim yaparak Anadolu şehirlerinde tarlalardan topladığı ürünleri Avrupa ve ABD’deki marketlere ulaştıracak.

    Tarladan Avrupa marketine planlı tarım
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Yeni yıl ile birlikte Türkiye’de planlı tarım dönemi de başlıyor. Artık hangi ürünün hangi bölgede ne kadar ekileceği önceden belirlenecek. Ekilmeyen tarlalar sahibinden alınarak devlet tarafından kiraya verilecek.

    Türkiye’nin önde gelen tarım ve teknoloji şirketlerinden biri olan Agrotech de beş yıllık planlı tarım ile bu yeni dönemde öncülük etmeye hazırlanıyor. Firma ihtiyaca yönelik üretim yaparak ile Anadolu şehirlerindeki tarlalardan topladığı ürünleri Avrupa ve ABD’deki marketlere ulaştıracak.

    Türkiye’de 2,7 milyon metrekarelik alanda üretim yaptıklarını belirten Agrotech Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Keskin “Bugün Uşak, Antalya, Balıkesir ve Samsun’da elma, armut, kiraz, ceviz, nektari, nar ve muz üretimi yapıyoruz. Antalya’da toplam 3 milyon metrekarelik alanda 10’u aşkın sebze ve meyve üretimini sürdürürken; Türkiye’nin farklı bölgelerinde 500 bin dekarlık alanda sözleşmeli tarım yapıyoruz. Agrotech olarak tarımı ulusal güvenlik meselesi olarak görüyoruz ve önümüzdeki yıllarda da tarımsal üretimin her aşamasında üreticimize destek olmayı amaçlıyoruz” dedi.

    "AVRUPA VE ABD'DEKİ MARKETLERE ULAŞTIRACAĞIZ"

    Agrotech Genel Müdürü Hasan Hüseyin Demiröz ise beş yıllık planlı tarım dönemini başlattıklarını söyledi. Demiröz şu ifadeleri kullandı: "Çiftçiye tohum, gübre, mazot ve ilaç desteği veriyoruz. Girdiyi daha az maliyetle vereceğiz, ürünü piyasa şartlarına göre alacağız. Çiftçilerin bir yıl sonra ne ekeceğini planlıyoruz. Şu an Türk ürünlerini Avrupa pazarına ulaştıran Hollandalı ve Manisa merkezli iki şirket ile görüşüyoruz. Çiftçi ihtiyaca göre üretim yapacak biz de onları alıp Avrupa ve ABD’deki marketlere ulaştıracağız.

    Çiftçilere mentorlük desteği de vereceğiz. Mart ayı sonuna kadar 200 ziraat mühendisimizle sözleşmeli tarım yapacağımız alanlarda sahaya ineceğiz ve bu sayıyı önümüzdeki dönemde artırmayı hedefliyoruz. Yani analizden hasada kadar onların yanında olacağız. Böylece çiftçi hem verimli üretim yapacak hem de ne ekeceğini önceden bilecek."

    Bugün 15 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini dile getiren Demiröz, Agrotech olarak ilk hedeflerinin ihracat olduğunu ifade etti.

    Girdi maliyetlerini azaltmak için gübre tarafına da yatırım yaptıklarını anlatan Dömiröz “Tarımda girdilerin yüzde 60’ını gübre oluşturuyor. Bu anlamda geçtiğimiz günlerde bitki besleme, toprak düzenleme ve bitki gelişim düzenleyicisi gibi konularda toprakla ilgili tüm sorunları çözebilecek geniş ürün portföyüne sahip Profert’in yüzde 70 hissesini satın aldık. Firmanın ürünleri Avrupa Birliği tarafından da ruhsatlanmış durumda” ifadelerini kullandı.

    Tarladan Avrupa marketine planlı tarımHasan Hüseyin Demiröz - Hümeyra Keskin

    ADIYAMAN NARINI DÜNYAYA TANITACAK

    Hasan Hüseyin Demiröz, Adıyaman Organik Nar Üreticileri Derneğiyle imzaladıkları sözleşme ile Adıyaman narının dünyaya satışını yapacaklarını belirterek “Adıyaman’da 3 bin dönümlük alanda nar üretimi yapılıyor. 2024 yılında toplam 155 üreticiyle 6 bin dekardan fazla alanda organik nar yetiştirip, nar ekşisi üretme hedefiyle yola çıktık. Burada yapacağımız organik üretimle başta Avrupa olmak üzere ABD’ye ve diğer ihracat pazarlarımıza Adıyaman narını göndereceğiz. Nar ekşisi üretimi de palanlarımız arasında.  Adıyaman örneğini kiraz ve incirde de devam ettirmeyi planlıyoruz” diye konuştu. 

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Tarım
    Haberler > Ekonomi > Tarladan Avrupa marketine planlı tarım
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