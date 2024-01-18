TCMB Başkanı Erkan sessizliğini bozdu: "İddialar karşısında şaşkın ve üzgünüm"

18 Ocak 2024 22:23 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 23:00

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Merkez Bankası koltuğuna oturan Hafize Gaye Erkan hakkında bugün bazı basın ve yayın organlarında bazı iddialar ortaya atıldı. TCMB Başkanı Erkan, kendisini ve ailesini hedef alan habelerle ilgili sessizliğini bozdu. Erkan, "İddialar karşısında şaşkın ve üzgünüm. Gerekli yasal haklarımı kullanacağım" dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan şu ifadeleri kullandı:

ŞAHSIM VE AİLEM KASITLI OLARAK HEDEF ALINDI

"Son günlerde şahsım ve ailemi hedef almak suretiyle, Bankamıza yönelik güven bozucu, kasıtlı ve gerçeklerle bağdaşmayan haberler dolaşıma sokulmuştur.

ŞAŞKIN VE ÜZGÜNÜM

Amerika Birleşik Devletleri’nde ekonomi ve iş dünyasının önemli isimleriyle gerçekleştirdiğimiz ve son derece verimli geçen görüşmeler sırasında öğrendiğim bu asılsız iddialar karşısında şaşkınlığımı ve üzüntümü kamuoyu ile özellikle paylaşmak isterim.

YASAL HAKLARIMI KULLANACAĞIM

Şahsımı ve Bankamızı itham eden asılsız haberler asla kabul edilemez niteliktedir. Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım. Kamuoyunun bilgisine sunulur."