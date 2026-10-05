Tek restoran, onlarca farklı işletme! Bakanlık 'sahte restoran' oyununu bozdu

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, tek bir gerçek restorana sahip olmalarına rağmen yemek sipariş platformlarında çok sayıda işletme varmış izlenimi oluşturan şirketlere karşı harekete geçti. Bu kapsamda iki şirkete idari yaptırım uygulandı.

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Ticaret Bakanlığı, yemek sipariş platformlarında tüketicileri yanıltmaya yönelik 'sahte restoran' uygulamasına karşı harekete geçti. Reklam Kurulu, gerçekte tek bir restorana sahip olmalarına rağmen platformlarda farklı işletmeler bulunuyormuş izlenimi oluşturan iki şirkete idari yaptırım uygulanmasına karar verdi.

TEK RESTORANLA ÇOK SAYIDA İŞLETME GÖRÜNTÜSÜ

13 Ağustos 2026 tarihli 372 sayılı Reklam Kurulu toplantısında görüşülen dosyalarda, iki ayrı restoranın yemek sipariş platformlarında gerçekte bulunmayan farklı işletme adları, adresler ve tüketici değerlendirmeleri kullandığı tespit edildi.

Bu yöntemle tüketicilerde, farklı adreslerde faaliyet gösteren birden fazla bağımsız restoran bulunduğuna yönelik yanıltıcı algı oluşturulduğu değerlendirildi. Kurul, ilgili restoranlara idari para cezası verilmesinin yanı sıra reklamlar ile ticari uygulamaların durdurulmasına karar verdi.

DİJİTAL PLATFORMLARA YÖNELİK DENETİMLER SÜRÜYOR

Ticaret Bakanlığı, internet siteleri, sosyal medya platformları, mobil uygulamalar ve diğer dijital mecralardaki aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar ile manipülasyonlara yönelik denetimlerin sürdüğünü bildirdi.

Denetimler kapsamında gerçeği yansıtmayan fiyat gösterimleri, sahte indirimler, örtülü reklamlar, influencer tanıtımları, sahte veya manipüle edilmiş tüketici yorumları ve tüketicileri belirli davranışlara yönlendiren dijital tasarımlar da inceleniyor.

10,8 MİLYON LİRAYA KADAR CEZA

Reklam Kurulu tarafından aykırılık tespit edilmesi halinde internet reklamları için 10 milyon 837 bin 65 liraya kadar idari para cezası uygulanabiliyor.

Gerekli görülen durumlarda ilgili içeriklere yönelik erişim engeli kararı da verilebiliyor.

Ticaret Bakanlığı, dijital pazarda tüketicilerin ekonomik çıkarlarını ve dijital ortama olan güvenlerini korumak amacıyla denetim ve yaptırımların devam edeceğini açıkladı.

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