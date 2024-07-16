Teklif Meclis'e sunuldu! İşte en düşük emekli maaşına yapılan zam

En düşük emekli maaşına yapılacak zam düzenlemesi Meclis'e sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yeni düzenleme ile en düşük emekli maaşınım 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarıldığını duyurdu. Güler bu düzenlemenin bütçeye maliyetinin 33 milyar 200 milyon TL olduğunu söyledi.

6 aylık enflasyon rakamlarına göre emekliye yüzde 24,73 oranında zam yapılması kararlaştırılmıştı. Bu orana göre kök maaşı 8 bin TL'nin altında olan emeklilere hiç zam alamıyordu. Bunun üzerine başlatılan en düşük maaşına yapılacak zamla ilgili çalışmalar tamamlandı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in öncülüğündeki heyet, emekli zammının da içinde olduğu vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Güler düzenleme ile en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12.500 liraya, yurt dışı çıkış harcının ise 150 TL'den 500 TL'ye çıkarılacağını duyurdu.

Düzenlemeye ilişkin detayları anlatan Güler şu ifadeleri kullandı:

Sizleri bilgilendirmek için bir aradayız. vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifimiz toplamda 14 maddeden oluşuyor.

Teklifimiz ile vergi adaletimizin güçlenmesi ve doğrudan verginin payının artırılması, kayıt dışılıkla mücadele, bazı istisnaların kaldırılması veya değiştirilmesi, cezaların etkinleştirilmesi, ithalat ve vergilendirmenin uyumlulaştırılması ve tahsilat etkilerinin artırılması amacıyla düzenleme yapıyoruz. Öncelikle sigorta vadeli prim oranlarını yüzde 2'den 5'e çıkarıyoruz. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanların emekli olmaların da aynı iş yerlerinde çalışmaları durumunda iş verenlere verilen desteği kaldırıyoruz.

SERBEST MESLEK ERBABLARINA VERGİ

Teklifimizde yeni vergi güvenlik müesseseleri de oluşturuyoruz. Serbest meslek gruplarına gelir vergisi tespit edilecek. Yüzde 20'nin üzerinde uyumsuzluk var ise izahat verecekler.

KAYIT DIŞI ÇALIŞMADA CEZALAR ARTIYOR

Kurumlar vergisi mükelleflerden gelir ve kurumlar vergisi kesintileri yapılacağız. Kayıt dışı çalışılması durumunda cezaları artırıyoruz. Kayıt dışı çalışana verginin 1 katı çekilen cezalar da 1,5 kat, verginin 3 kat olan cezalarda 4,5 kata çıkarıyoruz.

BAŞKASININ İBAN'INI KULLANANA CEZA

Başkasının İBAN'ınını kullanan ve kullandıranlara cezaları artırıyoruz. Ticari olmayan deniz taşıma araçlarına yat limanlarındaki hizmetlerin KDV istisnalarını kaldırıyoruz.

Vergi uzlaşmalarına yönelik bazı düzenlemeleri öne alıyoruz. Vergi uzlaşmalarını kapsam dışına çıkarıyoruz. Bundan böyle sadece cezalar için uzlaşma olacak.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI 500 LİRA OLACAK

Yurt dışına çıkış harcını makul bir seviyeye çıkarıyoruz. 500 lira yapacağız. Yaşlılık, malüllük aylığı alan emeklilere 10 bin lira olan asgari ödeme tutarını 12500 liraya yükseltiyoruz. Söz konusu düzenlemeden etkilenecek emekli sayısı 3 milyon 707 bin."