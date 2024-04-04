Teknoloji devi Amazon'dan 100'lerce kişiyi işten çıkarma kararı!

Dünyanın en değerli şirketleri arasında kabul edilen Amazon'da işten çıkarma dalgası devam ediyor. Şirket bu kez de bulut bilişim iş kolundaki yüzlerce çalışanın işine son verdi.

ABD merkezli e-ticaret ve teknoloji şirketi Amazon'da işten çıkarmalar sürüyor. Geçtiğimiz aylarda da çok sayıda işçiyi görevden alan firma, bu kez de bulut iş kolunda işten çıkarmaya gitti.

YÜZLERCE KİŞİNİN İŞİNE SON VERİLDİ

Şirket, bulut bilişim iş kolundaki yüzlerce çalışanın işine son verdiğini açıkladı. Firmanın sözcüsünde ise konuya ilişkin açıklama geldi.

"ZOR AMA GEREKLİ"

Amazon Web Servisi sözcüsü, karara ilişkin "Müşterilerimize yenilik sunmak amacıyla yatırım yapmaya, işe almaya ve kaynakları optimize etmeye devam ettiğimiz için bu kararlar zor ama gerekli." açıklamasında bulundu.

Şirket, ABD merkezli çalışanların en az 60 gün boyunca maaş ve sosyal yardım alacağını, başka bir iş bulmalarına yardımcı olacağını ve geçici sağlık yardımlarına erişebileceklerini söyledi.

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDEKİ İŞTEN ÇIKARMALARDA YÜZDE 73 ARTIŞ

Geçtiğimiz yıl Amazon'daki çalışan sayısı 1,5 milyondan fazlaydı.

Şirket'te Ocak ayında Amazon , yan kuruluşları Twitch, Prime Video ve MGM stüdyolarında yüzlerce kişiyi işten çıkardı . Yayıncının işgücünün üçte biri olan 500'den fazla Twitch çalışanı işten çıkarıldı.

ABD kariyer danışmanlığı Challenger, Gray & Christmas'a göre teknoloji sektörü 2023'te 168 bin 32 kişiyi işten çıkardı; bu, 2022'ye kıyasla yüzde 73 artış anlamına geliyor.