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Ekonomi

TGS, Fortune 500 Türkiye listesinde ilk 100'e girdi

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TGS, Fortune 500 Türkiye listesinde ilk 100'e girdi
Başlık ResmiTGS, Fortune 500 Türkiye listesinde ilk 100e girdi

Türk Hava Yolları (THY) iştiraki Turkish Ground Services (TGS), 2025 yılı net satış gelirlerine göre hazırlanan Fortune 500 Türkiye listesinde 96'ncı sırada yer aldı.

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TGS'den yapılan açıklamaya göre şirket, 40 milyar liraya yaklaşan net satış geliriyle geçen yıla göre 13 basamak yükselerek ilk 100 şirket arasına girdi.

Türkiye genelinde 10 havalimanında, 20 bini aşkın çalışanı ve 10 binden fazla ekipmanıyla faaliyet gösteren TGS, yolcu, ramp ve kargo alanlarında yer hizmetleri sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TGS Genel Müdürü Doç. Dr. İbrahim Zeki Akyurt, başarının operasyonel yetkinliklerinin, insan odaklı yaklaşımlarının ve emniyet odaklı vizyonlarının göstergesi olduğunu belirterek, "Teknoloji ve dijitalleşme yatırımlarımızla hizmet kalitemizi sürekli geliştirirken, havacılık ekosisteminin sürdürülebilir geleceğini desteklemeye devam ediyoruz. Bu başarıda emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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