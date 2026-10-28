THY'den Cumhuriyet Bayramı kampanyası! Biletler 1.699 liradan başlıyor

THY, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel kampanyayla yurt içi uçuşlara özel 115 bin indirimli bileti satışa sundu. 30 Ekim’e kadar alınabilecek biletlerle 1 Aralık 2026-28 Şubat 2027 döneminde 1.699 liradan başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.

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Türk Hava Yolları (THY), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel indirimli bilet kampanyası başlattı.

THY'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'e kadar alınacak indirimli biletlerle 1 Aralık 2026-28 Şubat 2027 tarihlerindeki yurt içi uçuşlarda 1699 liradan başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.

115 BİN İNDİRİMLİ BİLET SATIŞTA

İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı yurt içi tek yön uçuşlarda geçerli olan kampanya kapsamında 115 bin koltuk satışa sunuldu.

İndirimli biletler, THY'nin internet sitesi, mobil uygulaması ve çağrı merkezinden satın alınabilecek.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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