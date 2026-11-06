Ticaret Bakanı Bolat destekleri açıkladı! Kadın kooperatiflerine 1 milyon TL

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kadın kooperatiflerine yatırım başvurularında verilen hibe desteğinin 1 milyon liraya çıkarıldığını açıkladı. Personel istihdamı ve fuar katılımı için sağlanan desteklerin miktarını da paylaşan Bolat, esnaf ve çiftçi borçları ile faizlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin soru ve eleştirilerini cevapladı. Kadın kooperatiflerine yönelik destekleri artırdıklarını belirten Bolat, “2021’den bu yana kadın kooperatiflerine hibe desteği sağlıyoruz. İlk kurulduklarındaki yatırım amaçlı başvurularında hibe desteğini 1 milyon liraya çıkardık. Personel istihdamında da bir yıl boyunca iki personel için hibe desteğini 840 bin liraya yükselttik. Fuarlara katılımda ise 150 bin liraya kadar hibe desteği veriyoruz” dedi.

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ARZ FAZLASINA KAMU ALIMI

Tarımsal üretimde arz fazlası oluşan ürünlerin değerlendirilmesi için kamu alımlarını devreye aldıklarını anlatan Bolat, “Millî Savunma, İçişleri, Millî Eğitim, Gençlik ve Spor ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarımızın arz fazlası olan ürünleri yoğun şekilde satın almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Görev süremiz içinde elma, narenciye, portakal, patates ve soğanda bu alımları organize ettik, bu sene de aynı gayreti gösteriyoruz” diye konuştu. Hatay, Mersin, Adana ve Antalya’dan üretici ve ihracatçılarla görüştüklerini de aktaran Bolat, aldıkları kararlarda sektörün görüşlerini dikkate aldıklarını söyledi.

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FAHİŞ FİYATA DENETİM SÜRÜYOR

Piyasa gözetimi ve ürün güvenliğine yönelik düzenlemelerle tüketicilerin korunmasını amaçladıklarını vurgulayan Bolat, fahiş fiyat denetimlerinin rutin ve sürekli şekilde yürütüldüğünü belirtti. Denetimlerin hiçbir zaman kesilmediğini ifade eden Bakan Bolat, aykırılıklar sebebiyle uygulanan cezaların Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderildiğini, tahsilat işlemlerinin kamu alacaklarının takibi çerçevesinde yapıldığını kaydetti.

FAİZLER İÇİN GİRİŞİMLER SÜRECEK

Esnaf ve çiftçi borçlarının yapılandırılmasında süre uzatımı sağlandığını hatırlatan Bolat, “Faizlerin düşürülmesi noktasında biz de Ekonomi Koordinasyon Kurulunda gerekli çağrıları ve girişimleri yapmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda Antalya’da ikinci serbest bölge konusunu da hem yerel yetkililerle hem de Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğümüzle ele alacağız” açıklamasında bulundu.

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