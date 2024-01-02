Ticaret Bakanlığı aralık ayı verilerini açıkladı! En çok ihracat ve ithalat yapılan ülkeler belli oldu

2 Ocak 2024 17:47 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 17:50

Ticaret Bakanlığı, 2023 yılının son ayına ait dış ticaret verilerini açıkladı.

Bakanlığın GTS yöntemine göre hazırladığı veri bültenine göre, ihracat aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,44 artışla 22 milyar 999 milyon dolara yükseldi. İthalat ise yüzde 10,73 düşüşle 29 milyar 111 milyon dolara geriledi.

Bu sonuçlara göre, aralık ayında dış ticaret hacmi yüzde 6,13 azalarak 52 milyar 110 milyon dolar, dış ticaret açığı ise yüzde 37,07 düşerek 6 milyar 113 milyon dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ise geçen yılın aralık ayına göre 8,78 puanlık bir artışla yüzde 79 oldu. Enerji verileri çıkarıldığında bu oran 7,67 puanlık bir artışla yüzde 95,73, enerji ve altın verileri çıkarıldığında ise 2,59 puanlık bir artışla yüzde 101,19 oldu.

İHRACAT 255 MİLYAR DOLRA OLDU

2023 yılının bütününe bakıldığında ihracat, 2022 yılına göre yüzde 0,64 artarak 255 milyar 809 milyon dolar, ithalat yüzde 0,51 azalarak 361 milyar 847 milyon dolar oldu.

Yıl boyunca dış ticaret hacmi yüzde 0,04 azalarak 617 milyar 656 milyon dolar, dış ticaret açığı yüzde 3,2 azalarak 106 milyar 38 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 70,7 oldu.

EN ÇOK İHRACAT ALMANYA, ABD VE IRAK'A YAPILDI

Aralık ayında ürün gruplarına göre en fazla ihracat gerçekleştiren grup yüzde 0,65 azalışla 11 milyar 9 milyon dolarla “ham madde (ara mallar)” oldu. Bu grubu yüzde 1,56 azalışla 8 milyar 337 milyon dolarla “tüketim malları” ve yüzde 8,46 artışla 3 milyar 376 milyon dolarla “yatırım (sermaye) malları” izledi.

Sektörlere göre ise ihracatın payı imalat sanayisinde yüzde 92,93 (21 milyar 373 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 5,06 (1 milyar 164 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,53 (351 milyon dolar) olarak belirlendi.

Aralık ayında en çok ihracat yapılan ülke 1 milyar 679 milyon dolarla Almanya olurken, bu ülkeyi 1 milyar 314 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 254 milyon dolarla Irak takip etti.

İhracatta ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 46,08 oldu.

Aralık ayında en çok ihracat yapılan bölge grupları ise 8 milyar 748 milyon dolarla Avrupa Birliği, 4 milyar 537 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu, 3 milyar 564 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri oldu.

EN ÇOK İTHALAT RUSYA VE ÇİN'DEN

2023 yılının aralık ayında ürün gruplarına göre en fazla ithalat yapılan grup yüzde 19,4 düşüşle 19 milyar 927 milyon dolarla “ham madde (ara mallar)” oldu. Bu grubu yüzde 7,8 artışla 4 milyar 856 milyon dolarla “yatırım sermaye malları” ve yüzde 27,55 artışla 4 milyar 299 milyon dolarla “tüketim malları” takip etti.

Sektörlere göre ise ithalatın payı imalat sanayisinde yüzde 77,77 (22 milyar 640 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 16,48 (4 milyar 798 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 3,04 (885 milyon dolar) olarak hesaplandı.

Aralık ayında en çok ithalat yapılan ülke 4 milyar 216 milyon dolarla Rusya olurken, bu ülkeyi 3 milyar 269 milyon dolarla Çin ve 2 milyar 515 milyon dolarla Almanya izledi.

İthalatta ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 58,5 oldu.

Aralık ayında en çok ithalat yapılan bölge grupları ise 9 milyar 290 milyon dolarla Avrupa Birliği, 6 milyar 368 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri ve 6 milyar 362 milyon dolarla Asya ülkeleri oldu.