Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 11 tarım işletmesinde gelecek yıl üretilmesi planlanan tahmini 73 bin 260 ton inek sütünün ihaleyle satışını yapacak. 2 Aralık'ta açık artırma usulü yapılacak ihale için muhammen bedel 1.7 milyar lira olarak belirlendi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 11 tarım işletmesinde gelecek yıl üretilmesi planlanan tahmini 73 bin 260 ton inek sütünün ihaleyle satışını yapacak.

TİGEM'in inek sütü satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Genel Müdürlüğün 11 tarım işletmesinde 2027'de üretilecek tahmini 73 bin 260 ton inek sütünün partiler halinde satışı gerçekleştirilecek.

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İHALE AÇIK ARTIRMA USULÜ

Söz konusu tarım işletmeleri, Altınova, Anadolu, Ceylanpınar, Çukurova, Dalaman, Gökhöyük, Gözlü, Karacabey, Koçaş, Polatlı ve Sultansuyu olarak sıralandı.

İhale, 2 Aralık Çarşamba saat 14.30'da TİGEM İhale Salonu'nda "açık artırma" usulüyle yapılacak.

MUHAMMEN BEDEL 1.7 MİLYAR LİRA

İhalede toplam muhammen bedel 1 milyar 730 milyon 46 bin 622 lira, geçici teminat bedeli ise 51 milyon 901 bin 399 lira olarak tespit edildi.

İhale şartnamesi, TİGEM'de, kurumun internet sitesinde (www.tigem.gov.tr) ve ilgili işletme müdürlüklerinde görülebilecek.



| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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