TL ile yatırım, dolarla borçlanma dönemi!

17 Mayıs dolar fiyatı serbest piyasada 32,26 TL’den güne başlarken; mayıs ayında nominal değer kaybı yüzde 3’e ulaştı. Sadece geçen hafta yerli ve yabancı yatırımcılar, KKM’den çözülmeler de dahil olmak üzere Türk lirası varlıklara 8 milyar dolarlık geçiş yaptı. TL üzerindeki risklerin azalması ve dezenflasyonist süreç beklentisiyle birlikte; döviz cinsinden krediler ise, son üç haftada 7 milyar dolar arttı ve 143 milyar doları aştı.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL / Ömer Faruk Bingöl- Türk lirası varlıklarda yaşanan pozitif gelişmeler, para piyasası verilerinde de kendini göstermeye devam ediyor. 10 Mayıs Cuma günü tamamlanan haftada;

-Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 3 milyar 186 milyon dolar daha düştü. Böylece döviz hesaplarının toplam büyüklüğü 172 milyar 629 milyon dolara kadar geriledi.

-Geçen yıl 3 trilyon 408 milyar TL ile rekor seviyelere ulaşan Kur Korumalı Mevduat hesaplarında da çözülmeler devam ediyor. Geçen hafta 36 milyar 400 milyon TL düşüş sonrası KKM hesaplarının toplam büyüklüğü, 2 trilyon 196 milyar TL’ye geldi.

YABANCI YATIRIMCILAR NE YAPTI?

-Yabancı yatırımcılar geçen hafta 2 milyar 833 milyon dolarlık tahvil ve 84,7 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirdi.

Böylece sadece geçen hafta yerli ve yabancı yatırımcıların yabancı paradan TL cinsi varlıklara geçiş tutarı 7 milyar 980 milyon dolar olarak gerçekleşti.

17 MAYIS DOLAR FİYATI KAÇ TL?

Türk lirası varlıklara ilginin bu şekilde artmasına rağmen dolar/TL fiyatında, TCMB’nin alımları sebebiyle ciddi bir gerileme yaşanmadı. 3 Mayıs haftasında 32,34 TL’den kapanış gerçekleştiren dolar, bugünkü işlemlere 32,26 TL’den başladı. Böylece mayıs ayında kurlarda yaşanan nominal değer kaybı yüzde 3’e ulaştı.

REZERVLERDE SON DURUM

Haftalardır rezervlerini güçlendiren TCMB tarafında da pozitif gerçekleşmeler devam ediyor. Merkez Bankasının toplam rezervleri 10 Mayıs ile sona eren haftada 7 milyar 547 milyon dolar yükseldi. Böylece toplam rezervler de 134 milyar 402 milyon dolar seviyesine ulaştı. Öte yandan swap hariç net rezervler, geçen hafta -23,6 milyar dolara kadar toparlanma kaydetti. Bu haftaki alımlarla birlikte ise-18 milyar dolara yaklaşıldığı hesaplanıyor.

DÖVİZ KREDİLERİNDE GÖRÜNÜM

Bu arada BDDK tarafından açıklanan son verilere göre döviz kredilerinde 10 Mayıs haftasında 1,3 milyar dolarlık artış daha yaşandı. Böylece toplam yabancı para kredi büyüklüğü 143 milyar 63 milyon dolara yükseldi. 3 hafta önce söz konusu rakam, 135 milyar 973 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Bu süreçte 7 milyar dolarlık artış gözlemlendi.

YENİ BİR PİYASA İKLİMİ…

Döviz ve Türk lirasına dair rakamlar ve kurdaki stabil görünümüm tesis edilmesi; yatırımcılar ve tasarruf sahiplerinde TL cinsinden yatırım araçlarına geçiş ve işletmeler tarafında da dövizle borçlanma şeklinde yeni bir piyasa iklimini destekledi. Bu çerçevede yabancı bankaların son 1,5 ayda Türk bankaları ile yaptığı para takasının da 10 milyar doları aştığı ve şirketlerin döviz cinsinden tahvil ihraçlarının da arttığı gözlemleniyor.

GÜÇLÜ TL GÜVEN VERDİ

TCMB tarafından açıklanan son verilere göre 10 Mayıs haftası itibarıyla bankalar tarafından TL mevduata uygulanan faiz oranı da (KKM’den dönenler de dahil olmak üzere) ortalama yüzde 68,18 olarak gerçekleşti. TL getirisinin yüksek olması liraya destek olurken; asıl beklentinin, yaz aylarından itibaren daha hissedilir şekilde başlayacak dezenflasyonist süreç olduğu da görülüyor. Yıllık TÜFE’de yüzde 40’a doğru gerileme yaşandıkça, bugünkü oranlardan yapılan TL cinsi tahvil ve uzun vadeli mevduat yatırımlarının da, daha fazla kazandırması söz konusu olabilecek.