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Haberler > Ekonomi > Togg'un en büyük rakibiydi! Otomobil devi iflas bayrağını çekti

Togg'un en büyük rakibiydi! Otomobil devi iflas bayrağını çekti

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Togg&#039;un en büyük rakibiydi! Otomobil devi iflas bayrağını çekti

Ekonomi Haberleri

Teminatsız tahvil faizi ödemelerini gerçekleştiremeyen Fisker, geçerli iflas yasaları kapsamında koruma talep edebileceğini duyurdu. Şirketin açıklamasının ardından hisse senetleri de çakıldı.

Yerli otomobil TOGG'un da en büyük rakiplerinden biri olan Fisker, enflasyonist ortamda finansal sorunlar nedeniyle daha önce üretimlere ara vermek durumunda kaldı. Fisker'in, teminatsız tahvillerinin yaklaşık 8.4 milyon dolara varan gerekli faiz ödemesini gerçekleştiremediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Yerli otomobil TOGG'un da en büyük rakiplerinden biri olan Fisker borcunu ödeyemeyeceğini ifade ederek geçerli iflas yasaları kapsamında koruma talep edebileceğini duyurdu. Fisker, Magna Steyr ortaklığı ile Ocean isimli modelini üretiyordu. Markanın Avusturya'da bulunan tesisinde üretime 6 hafta ara verildi. Şirketten henüz resmi bir açıklama gelmedi.

HİSSELERİ DÜŞTÜ

2023 yılında hisse değeri 6 dolar civarında gezinen elektrikli otomobil üreticisinin hisseleri 0.13 dolara kadar düştü.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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