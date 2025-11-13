TOKİ, 27 ildeki 188 taşınmazı satışa çıkardı
TOKİ, İstanbul ve Ankara ve diğer 25 ildeki 188 taşınmazını arsa, konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, eğitim, sanayi ve sosyal tesis alanları Kategorilerinde açık artırmayla satışa çıkarıyor.
Özetle
Kaydet
Ekonomi 40 dk önce
Çeşitli nitelikteki arsalar, peşin ödemede %15 indirim veya vadeli ödeme seçenekleriyle 26 Kasım'da Ankara ve İstanbul'da yapılacak açık artırmalarla satışa sunulacak.
- Konut, ticaret, turizm, tarım, sanayi depolama gibi çeşitli niteliklerde arsalar satışa çıkarılacak.
- Ödeme seçenekleri arasında peşin (%15 indirim), %25 peşinatla 48 ay vade veya %40 peşinatla 36 ay vade bulunuyor.
- Açık artırmalar 26 Kasım saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ve TOKİ İstanbul hizmet binasında yapılacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), aralarında İstanbul ve Ankara’nın da bulunduğu 27 ildeki 188 taşınmazı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor.
Alıcılar konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, özel eğitim, sanayi depolama, kentsel çalışma, plansız arsa, lojistik ve sosyal tesis alanları niteliğindeki arsalara, peşin ya da yüzde 25 peşinat 48 ay vade veya yüzde 40 peşinat 36 ay vadeyle sahip olabilecek. Bütün tutarı peşin ödemek isteyenlere ise yüzde 15 indirim imkanı tanınacak. Açık artırmalar, 26 Kasım saat 10.30’da, Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul hizmet binasında yapılacak.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR