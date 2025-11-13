TOKİ, İstanbul ve Ankara ve diğer 25 ildeki 188 taşınmazını arsa, konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, eğitim, sanayi ve sosyal tesis alanları Kategorilerinde açık artırmayla satışa çıkarıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), aralarında İstanbul ve Ankara’nın da bulunduğu 27 ildeki 188 taşınmazı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor.

Alıcılar konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, özel eğitim, sanayi depolama, kentsel çalışma, plansız arsa, lojistik ve sosyal tesis alanları niteliğindeki arsalara, peşin ya da yüzde 25 peşinat 48 ay vade veya yüzde 40 peşinat 36 ay vadeyle sahip olabilecek. Bütün tutarı peşin ödemek isteyenlere ise yüzde 15 indirim imkanı tanınacak. Açık artırmalar, 26 Kasım saat 10.30’da, Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul hizmet binasında yapılacak.

