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Haberler > Ekonomi > 'Topraktan çıkan altın' diyorlar! Kilosu 3 bin lira... 1 dönümü ev aldırıyor

'Topraktan çıkan altın' diyorlar! Kilosu 3 bin lira... 1 dönümü ev aldırıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da 'topraktan çıkan altın' da denen salep hasadı başladı. Salebin kilosu 3 bin lirayı bulurken, bir dönüm salep arazisinden yaklaşık 2,5 milyon TL'ye yakın gelir elde edildiği bildirildi.

Samsun'un Kavak ilçesinde salep hasat etkinliği yapıldı. Hasat etkinliğinde üreticiler, salebin yüksek glikomannan oranı nedeniyle değerinin her geçen gün arttığını söyledi.

'Topraktan çıkan altın' diyorlar! Kilosu 3 bin lira... 1 dönümü ev aldırıyor - 1. Resim

BİR DÖNÜM ARAZİDEN 2,5 MİLYON LİRALIK GELİR

Bir dönüm salep arazisinden yaklaşık 2,5 milyon TL'ye yakın gelir elde edildiğini ifade eden üreticiler, bu ürünün hem ekonomik açıdan hem de doğal ürün olarak büyük potansiyel taşıdığının altını çizdi.

'Topraktan çıkan altın' diyorlar! Kilosu 3 bin lira... 1 dönümü ev aldırıyor - 2. Resim

"BOŞ BIRAKILAN ARAZİLERİN ÇOĞU SALEP"

Salep üreticisi Murat Kayacı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bu sene soğuklardan dolayı geç hasat yapıyoruz. Geçen senelerde nisanın son haftalarında başlamıştık. Bu sene 8 Mayıs'ı buldu. Şu an bu bölgede 150 bin adet salebimiz var. Kavak salebi tercih edilmesinin sebebi dağlık bir bölge olduğu için glikomannan oranı çok yüksektir. Kavak'ta ekili arazi çok olmadığı için boş bırakılan arazilerin çoğu saleptir.

"1 DÖNÜM ARAZİDEN 2,5 MİLYON LİRALIK GELİR"

Kilosu şu anda 2 bin 500 ile 3 bin TL arasında değişiyor. Neden ‘topraktaki altın’ diyoruz çünkü geliri yüksektir. Burada 1 dönümlük arazide 150 bin adet salep var. 1 ton salep var. O da 2 buçuk milyon TL para yapıyor"

'Topraktan çıkan altın' diyorlar! Kilosu 3 bin lira... 1 dönümü ev aldırıyor - 3. Resim

Salep üreticisi Ömer Aktaş ise "Mayısın ortası, en fazla haziranın 15'ine kadar hasat yapıyoruz. Çünkü hava sıcaklığı ile beraber yumrular kurumaya başlıyor. Bu nedenle ana yumrunun neslinin devamı adına hasadın bu zamanda yapılması gerekiyor." dedi.

'Topraktan çıkan altın' diyorlar! Kilosu 3 bin lira... 1 dönümü ev aldırıyor - 4. Resim

"TÜRKİYE'NİN HER YERİNE GÖNDERİYORUZ"

Kavak salebinin tercih edilmesinin sebebinin doğası ve toprağı ile ilgili olduğunu belirten Aktaş, "Havasıyla, suyuyla doğası hiç bozulmamış. Burada daha çok doğada olan bitkiler oluyor. Kuşburnu, kızılcık gibi bitkilerde oluyor. Kilosu 3 bin TL'den başlıyor. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz" diye konuştu.

'Topraktan çıkan altın' diyorlar! Kilosu 3 bin lira... 1 dönümü ev aldırıyor - 5. Resim

"BURASI BİR ÜRETİM ÜSSÜ HALİNE DÖNÜŞTÜ"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Meslek Yüksekokulu Tıbbi Aromatik Bitkiler Programı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ömer Çalışkan ise konuyla ilgili "Samsun salep orkideleri için özel bir yere sahip. Deniz seviyesinden bin 500 rakıma kadar çok farklı ekolojik bölgeleri var. Bu durumda bitki çeşitliliğine yansımış. 20'nin üzerinde salep türü Samsun genelinde mevcuttur. Bu çeşitlilik üretimde de avantaj sağlıyor. Bu türlerinde hepsini araziye indirerek sök dik yöntemi ile çoğaltmaya çalıştık. Bunlardan 5 tanesinde başarı sağladık. Burası bir üretim üssü haline dönüştü. Buradan Türkiye'ye salep fideleri, salep tohumları naklediliyor. Türkiye'nin herhangi bir yerinde salep fidesi nereden temin edilir diye sorulduğunda Samsun marka haline geldi." dedi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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