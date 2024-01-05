Tosyalı, İspanyol Baika Steel Tubular System’i satın aldı

5 Ocak 2024 05:20 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 05:22

Yıllık 150.000 ton spiral boru üretim kapasitesine sahip olan STS’de yapacağı yeni yatırımlarla tesisin kapasitesini 240.000 ton/yıl’a çıkarmayı hedefleyen Tosyalı, kapasitesini 3 milyon ton/yıl’ın üzerine çıkararak Avrupa’nın en büyük çelik boru üreticisi konumunu pekiştirdi.

HEDEF EN BÜYÜK 30 ÇELİK ÜRETİCİSİNDEN BİRİ OLMAK

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı “Önümüzdeki 5 yılda dünyanın en büyük 30 çelik üreticisinden biri olma hedefi doğrultusunda global yatırımlarımızı sürdürüyoruz. İspanya’da yaptığımız bu satın alma ile bu alanda yükselecek spiral çelik boru talebini karşılamayı amaçlıyoruz. Tesiste yapacağımız yatırımla kapasiteyi artırırken aynı zamanda AB Yeşil Mutabakat ile uyumlu yeşil çelik üretimimizi de güçlendireceğiz” dedi.