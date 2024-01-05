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    Tosyalı, İspanyol Baika Steel Tubular System’i satın aldı

    Türkiye’nin global çelik üreticisi Tosyalı, Avrupa’da giderek artan yeni hidrojen dağıtım ağlarıyla birlikte yükselen talebi karşılamak üzere İspanya’nın önde gelen çelik boru üreticilerinden Baika Steel Tubular System (STS) fabrikasını satın aldı.

    Tosyalı, İspanyol Baika Steel Tubular System’i satın aldı
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yıllık 150.000 ton spiral boru üretim kapasitesine sahip olan STS’de yapacağı yeni yatırımlarla tesisin kapasitesini 240.000 ton/yıl’a çıkarmayı hedefleyen Tosyalı, kapasitesini 3 milyon ton/yıl’ın üzerine çıkararak Avrupa’nın en büyük çelik boru üreticisi konumunu pekiştirdi.

    HEDEF EN BÜYÜK 30 ÇELİK ÜRETİCİSİNDEN BİRİ OLMAK

    Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı “Önümüzdeki 5 yılda dünyanın en büyük 30 çelik üreticisinden biri olma hedefi doğrultusunda global yatırımlarımızı sürdürüyoruz. İspanya’da yaptığımız bu satın alma ile bu alanda yükselecek spiral çelik boru talebini karşılamayı amaçlıyoruz. Tesiste yapacağımız yatırımla kapasiteyi artırırken aynı zamanda AB Yeşil Mutabakat ile uyumlu yeşil çelik üretimimizi de güçlendireceğiz” dedi. 

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TosyalıÇelikFabrika
    Haberler > Ekonomi > Tosyalı, İspanyol Baika Steel Tubular System’i satın aldı
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