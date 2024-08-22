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Haberler > Ekonomi > TROY ile 100 milyon lira ülkede kaldı! Hedef 50 milyon kart

TROY ile 100 milyon lira ülkede kaldı! Hedef 50 milyon kart

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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TROY ile 100 milyon lira ülkede kaldı! Hedef 50 milyon kart

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yüz binlerce kredi kartı kullanıcısı, İsrail’e tepki için yerli olan TROY’a geçiyor. TROY’un yıl sonuna kadar 50 milyon kullanıcıya ulaşması bekleniyor.

Yerli kart TROY, yılın ilk yarısında 10 milyonluk artışla 35 milyon adede ulaşırken, 100 milyon liradan fazla para yurt içinde kaldı.

TROY ile 100 milyon lira ülkede kaldı! Hedef 50 milyon kart - 1. Resim

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Ozan Deniz, TROY logolu kart sayısının 2023 sonu itibarıyla 25 milyona yükseldiğini, bu yılın ilk yarısında da 10 milyon artışla 35 milyona ulaştığını belirterek “Temmuz sonu itibarıyla 9 milyonu kredi kartı, 19 milyonu banka kartı ve 8 milyonu ön ödemeli kart olmak üzere 36 milyon TROY logolu kart bulunuyor. Yıl sonunda TROY logolu kart sayısının 50 milyona çıkmasını bekliyoruz” dedi.

TROY ile 100 milyon lira ülkede kaldı! Hedef 50 milyon kart - 2. Resim

TROY kartlarla gerçekleşen alışverişlerin kartlı ödemeler ciro payının haziran ayı sonunda yüzde 12’yi aştığını dile getiren Deniz “Yani her 8 liralık kartlı ödemenin 1 lirası yerli kart TROY ile yapılıyor.

TROY ile 100 milyon lira ülkede kaldı! Hedef 50 milyon kart - 3. Resim

Her geçen gün hem kart adetlerimiz artıyor hem de kullanım ciro payımız yükseliyor. Bu ivmeyi koruyarak bu yılın sonunda TROY’un ciro payını yüzde 20’ye çıkarmayı hedefliyoruz.

TROY ile 100 milyon lira ülkede kaldı! Hedef 50 milyon kart - 4. Resim

Şu anki geldiğimiz seviye ile TL olarak 100 milyonlarla ifade edebileceğimiz bir meblağın ülkemizde kalmasını sağladık. Hedefi miz 3-5 yıl içerisinde kart adedinde ve ciro hacminde liderliğe ulaşmak.

TROY ile 100 milyon lira ülkede kaldı! Hedef 50 milyon kart - 5. Resim

O zaman ekonomisine sağlayacağımız katkı milyarlarca TL’yi bulacak” diye konuştu.

TROY ile 100 milyon lira ülkede kaldı! Hedef 50 milyon kart - 6. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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