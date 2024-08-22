TROY ile 100 milyon lira ülkede kaldı! Hedef 50 milyon kart

Yüz binlerce kredi kartı kullanıcısı, İsrail’e tepki için yerli olan TROY’a geçiyor. TROY’un yıl sonuna kadar 50 milyon kullanıcıya ulaşması bekleniyor.

Yerli kart TROY, yılın ilk yarısında 10 milyonluk artışla 35 milyon adede ulaşırken, 100 milyon liradan fazla para yurt içinde kaldı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Ozan Deniz, TROY logolu kart sayısının 2023 sonu itibarıyla 25 milyona yükseldiğini, bu yılın ilk yarısında da 10 milyon artışla 35 milyona ulaştığını belirterek “Temmuz sonu itibarıyla 9 milyonu kredi kartı, 19 milyonu banka kartı ve 8 milyonu ön ödemeli kart olmak üzere 36 milyon TROY logolu kart bulunuyor. Yıl sonunda TROY logolu kart sayısının 50 milyona çıkmasını bekliyoruz” dedi.

TROY kartlarla gerçekleşen alışverişlerin kartlı ödemeler ciro payının haziran ayı sonunda yüzde 12’yi aştığını dile getiren Deniz “Yani her 8 liralık kartlı ödemenin 1 lirası yerli kart TROY ile yapılıyor.

Her geçen gün hem kart adetlerimiz artıyor hem de kullanım ciro payımız yükseliyor. Bu ivmeyi koruyarak bu yılın sonunda TROY’un ciro payını yüzde 20’ye çıkarmayı hedefliyoruz.

Şu anki geldiğimiz seviye ile TL olarak 100 milyonlarla ifade edebileceğimiz bir meblağın ülkemizde kalmasını sağladık. Hedefi miz 3-5 yıl içerisinde kart adedinde ve ciro hacminde liderliğe ulaşmak.

O zaman ekonomisine sağlayacağımız katkı milyarlarca TL’yi bulacak” diye konuştu.