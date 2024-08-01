Trump mı Harris mi? Anketlerde fark açılıyor! Bitcoin’de beklenmedik gelişme 

Bitcoin’de son dakika! Hafta başında 70 bin doları test eden Bitcoin bugün 63 bin 400 dolara kadar geriledi. ABD’de başkanlık seçimlerine dair yapılan anketlerde bu hafta Kamala Harris öne geçmişti. Son ankette ise Harris %53’e çıkarak, Trump ile arayı iyice açtı. Kripto dostu Trump’ın irtifa kaybetmesi, Bitcoin’de moralleri bozdu. 63 bin 400 dolar kritik destek olarak gösterilirken, yukarıda ise 66 bin dolar ilk direnç olarak takip ediliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ /EKONOMİ SERVİSİ- Kripto para birimlerinde sert hareketler devam ediyor. Ancak son günlerde Trump rüzgârı tersine esiyor. Kripto dostu ABD başkan adayının anketlerde gittikçe geriye düşmesi, piyasadaki fiyatlamalara da yansıyor. Hafta başında 70 bin doları test ettikten sonra düşüşe geçen Bitcoin’de satışlar hızlandı. Bugün BTC, 50 günlük ortalamaya işaret eden 63 bin 400 dolara geriledi.

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1 AĞUSTOS 2024 BİTCOİN FİYATI

Ardından gelen tepki alımlarıyla birlikte toparlanma gözlemleniyor. 1 Ağustos 2024 Bitcoin fiyatı sabah saatlerinde 64 bin 500 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. 70 bin dolar direncine göre fiyatlarda son 4 günde %8 oranında gerileme yaşandı. Geride kalan temmuz ayı genelinde sert dalgalanmalar yaşanmasına rağmen, BTC, aylık bazda sadece %3 oranında prim yaptı.

BİTCOİN’DE HEDEF VE BEKLENTİ

Son günlerde bir miktar para çıkışına dikkat çeken analistler, BTC’de kısa vadede 66 bin doların direnç olarak takip edilmesi gerektiğini vurguluyor. Aşağıda ise 63 bin 400 dolar desteğine dikkat çekilirken, bu seviyenin korunamaması halinde satışların hızlanabileceği uyarıları da yapılıyor.

BİTCOİN NEDEN GERİLİYOR?

BTC’de 70 bin dolara varan son yükseliş, ABD Başkan Adayı Trump’ın anketlerde önde gitmesinden destek bulmuştu. Ancak bu hafta anketlerde Trump’ın geriye düşmeye başladığı görüldü. Dün ülkede PredictIt tarafından açıklanan son ankette ise Kamala Harris, %53 gibi bir orana ulaştı ve rakibi ile arayı açtı. Trump’ın irtifa kaybetmesi Bitcoin’de de moralleri bozdu.

Öte yandan geçen hafta Trump, Bitcoin’i rezerv varlık olarak tutacaklarını söylemiş, ancak alım yapma yönünde net bir sinyal vermemişti. Bu gelişme de BTC’de alım iştahını düşürmüştü.