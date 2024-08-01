Yabancılar borsaya dönüyor! İşte aldıkları hisseler…

Borsada son dakika! BİST100 endeksi temmuzda 10.638’den kapandı ve aylık bazda on binde 8 değer kaybetti. Yüksek faiz ve kısa vadeli beklentilerin geride kalması borsayı etkiledi. Ancak dün, dikkat çeken yabancı alımları başladı. Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik, BİM, THY ve Pegasus yabancının en fazla aldığı hisseler oldu. Endekste 50 günlük ortalamaya işaret eden 10.685’in üzerine çıkılması halinde tepki alımlarının da hızlanması bekleniyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi dün %0,50 düşerek 10.638’den kapandı. Endeks, önceki hafta gördüğü 11.252 rekorundan %5,45 geriledi. Temmuz ayında da borsa, on binde 8 değer kaybı yaşadı. Yüksek faiz baskısının yanı sıra gri listeden çıkış ve Moody’s not artışı gibi beklentilerin geride kalması, borsada zayıf performansı beraberinde getirdi.

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50 GÜNLÜK ORTALAMAYA DİKKAT

Borsada mart ayından bu yana 50 günlük hareketli ortalama önemli destek olarak çalışıyor. Son düşüşle birlikte bu ortalama seviye, altıncı defa test ediliyor. 10.685 seviyesinde bulunan 50 günlük ortalamanın üzerine doğru hareketlilik ve bu seviye üzerinde kalıcılık halinde, tepki alımlarının da hız kazanabileceği, daha aşağıda ise 10.450’nin kritik destek olarak öne çıktığı belirtiliyor.

YABANCIDAN DİKKAT ÇEKEN ALIM

Kritik desteklerin test edildiği dünkü işlemlerde yabancı yatırımcıların yüklü alım yaptığı da dikkatlerden kaçmadı. Bir günde 4 milyar TL’ye yakın alım gerçekleştiren yabancı yatırımcılar; dün en çok Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik, BİM Mağazacılık, Türk Hava Yolları ve Pegasus hisselerinde alım yaptı. Dün en çok yükselen ilk 5 hisse ise SDTTR, ANSGR, KONTR, GARAN ve TTKOM oldu.

BORSADA BU GELİŞMELER ÖNEMLİ

Borsada ağustos ayında öne çıkan beklentilere bakıldığında; Orta Doğu’da yeniden yükselen tansiyon hisse senetleri tarafında da dikkatle takip ediliyor. Öte yandan faiz indirimi tartışmaları da gündemdeki yerini korurken, son gelen yabancı kurum tahminlerinde, son çeyrek beklentileri öne çıkıyor. Gelecek hafta açıklanacak temmuz TÜFE rakamları da yatırımcıların radarında olacak.