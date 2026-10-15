TUCSA’dan dönüşümü hızlandırma önerisi: Üç yılda 1 milyon modüler çelik konut üretebiliriz

Türkiye’nin deprem gerçeği inşaatta ‘beton’a alternatif ‘çelik’ gibi yapıların önemini artırıyor. Türkiye’nin dünyanın önde gelen çelik üreticilerinden biri olmasına rağmen; yapı stokundaki çelik payının hâlâ yüzde 3 ila 5 olduğuna dikkati çeken Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA), çeliğin payının 5 yıl içinde en az yüzde 15’e çıkarılmasını stratejik hedef olarak açıkladı.

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Verilen bilgiye göre yapısal çelik; hafif, dayanıklı, hızlı ve fabrika ortamında kontrollü üretime uygun yapısı, geri dönüştürülebilirliği ile yapı üretiminde güçlü bir seçecek olarak yer alırken, yapılarda yaklaşık yüzde 5–10 net alan kazanımı sağlayabiliyor. Türkiye, 2025’te 38,1 milyon ton ham çelik üretimiyle dünyanın yedinci, Avrupa’nın ikinci en büyük üreticisi konumunda yer alıyor. Bu üretim gücünün yüksek katma değerli yapısal çelik sistemlerine, modüler yapılara ve tamamlanmış yapı ihracatına dönüştürülmesini hedeflediklerini anlatan TUCSA Yönetim Kurulu Başkanı Selami Gürel, “Mevcut alışkanlıklarla geleceğin ihtiyaçlarına cevap veremeyiz. Kamu, sanayi, mühendislik ve yatırım dünyasını ortak bir hedef etrafında buluşmaya çağırıyoruz” dedi.

TUCSA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melih Şimşek de yapı üretimini şantiyelerden modern fabrikalara taşıyıp şantiye süresini üçte bire indirebileceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"‘Yapı Fabrikaları’ yaklaşımıyla modüler çelik konut üretimini ölçeklendirmeyi ve kentsel dönüşümü hızlandırmayı hedefliyoruz. Bir yılda 500 bin konut üretebilmek için 3,5 milyon ton yapısal çeliğe, 120 bin kişilik insan kaynağına ve 135 fabrikaya ihtiyaç duyuyoruz. Üç yılda 1 milyon modüler çelik konut üretmemiz mümkün. Modüler çelik yapı endüstrilerini kurduğumuzda deprem dirençli yapılara kavuşabilir, aynı zamanda ihraç edilebilir yepyeni bir endüstri kurabiliriz."

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