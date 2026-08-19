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Ekonomi

TÜİK açıkladı! Türkiye'de işsiz sayısı 84 bin kişi azaldı

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TÜİK açıkladı! Türkiye'de işsiz sayısı 84 bin kişi azaldı
Fotoğraf Başlığı TÜİK açıkladı! Türkiyede işsiz sayısı 84 bin kişi azaldı

TÜİK, 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. İşsizlik oranı yüzde 7,9’a gerilerken, işsiz sayısı 2 milyon 799 bin kişi oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,3 puan azalarak yüzde 7,9’a geriledi. İşsiz sayısı ise 84 bin kişi azalarak 2 milyon 799 bin oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı aynı dönemde 155 bin kişi artarak 32 milyon 479 bine yükseldi. İstihdam oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 48,5 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8, kadınlarda yüzde 31,6 oldu.

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İŞGÜCÜNE KATILIM YÜZDE 52,7

İşgücü, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 71 bin kişi artarak 35 milyon 278 bine ulaştı. İşgücüne katılma oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 52,7 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranındaki düşüş de dikkat çekti. 15-24 yaş grubunda mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 1 puan gerileyerek yüzde 13,9’a indi. Genç erkeklerde işsizlik yüzde 11,0 olurken, genç kadınlarda yüzde 19,3 olarak kaydedildi.

TÜİK açıkladı! Türkiyede işsiz sayısı 84 bin kişi azaldı
Başlık ResmiTÜİK açıkladı! Türkiyede işsiz sayısı 84 bin kişi azaldı

TÜİK verilerine göre, çeyrekler itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

2023202420252026
1. Çeyrek9,98,88,28,2
2. Çeyrek9,68,78,57,9
3. Çeyrek9,28,78,4
4. Çeyrek8,88,68,3

İSTİHDAMIN YÜZDE 59,8’İ HİZMET SEKTÖRÜNDE

İkinci çeyrekte istihdamın yüzde 59,8’i hizmet sektöründe gerçekleşti. İstihdam edilenlerin yüzde 19,7’si sanayi, yüzde 13,7’si tarım, yüzde 6,8’i ise inşaat sektöründe yer aldı.

Bir önceki çeyreğe göre istihdam tarımda 10 bin, inşaatta 25 bin ve hizmet sektöründe 240 bin kişi artarken, sanayide 121 bin kişilik düşüş yaşandı.

TÜİK açıkladı! Türkiyede işsiz sayısı 84 bin kişi azaldı
Başlık ResmiTÜİK açıkladı! Türkiyede işsiz sayısı 84 bin kişi azaldı

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 29,9

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,3 saat olarak gerçekleşti.

İşsizlik, zamana bağlı eksik istihdam ve potansiyel işgücünü birlikte gösteren atıl işgücü oranı ise ikinci çeyrekte yüzde 29,9 oldu. Oran, bir önceki çeyreğe göre 0,2 puan geriledi.

TÜRKİYE'DE İSTİHDAM EDİLENLERİN 155 BİN KİŞİ ARTTI

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, bu yılın ikinci çeyreğinde yılın ilk çeyreğine kıyasla 155 bin kişi artarak, 32 milyon 479 bin kişi oldu. İstihdam oranı da 0,1 puanlık artışla yüzde 48,5 olarak tespit edildi. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8 iken kadınlarda yüzde 31,6 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü söz konusu dönemde 71 bin kişi artarak 35 milyon 278 bin kişiye çıktı. İş gücüne katılma oranı da 0,1 puanlık gerilemeyle yüzde 52,7 oldu. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,6, kadınlarda yüzde 35,3 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı, ilk çeyreğe göre tarım sektöründe 10 bin kişi, inşaat sektöründe 25 bin kişi, hizmet sektöründe 240 bin kişi artarken sanayi sektöründe 121 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 13,7'si tarım, yüzde 19,7'si sanayi, yüzde 6,8'i inşaat, yüzde 59,8'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2026'nın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,1 saat artarak 42,3 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2026 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,2 puanlık azalışla yüzde 29,9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde Nisan-Haziran 2026 dönemine ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakilerToplamErkekKadın
Nüfus (bin kişi)66.92233.08333.839
İş gücü (bin kişi)35.27823.34711.931
İstihdam (bin kişi)32.47921.77810.701
Tarım (bin kişi)4.4652.6751.791
Sanayi (bin kişi)6.3904.8091.580
İnşaat (bin kişi)2.2072.079127
Hizmet (bin kişi)19.41712.2157.203
İşsiz (bin kişi)2.7991.5681.231
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)31.6449.73621.907
İş gücüne katılma oranı (yüzde)52,770,635,3
İstihdam oranı (yüzde)48,565,831,6
İşsizlik oranı (yüzde)7,96,710,3
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde)13,91119,3
Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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