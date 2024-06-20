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Haberler > Ekonomi > Tüketici güveni zayıfladı

Tüketici güveni zayıfladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tüketici güveni zayıfladı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. Buna göre, tüketici güven endeksi, haziranda 80,5'ten 78.3'e geriledi. 

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Mayıs ayında 80,51 iken Haziran ayında %2,7 oranında azalarak 78,3 oldu.

 

 

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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