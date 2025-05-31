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Tüketici hakem heyetinden emsal karar: Özel hastanenin aldığı fazla ücret iade edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tüketici hakem heyetinden emsal karar: Özel hastanenin aldığı fazla ücret iade edildi
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tüketici Hakem Heyeti, emsal bir karara imza attı. Kahramanmaraş'ta özel hastanede doğum yapan bir kadından alınan fazla ücretin iadesine karar verildi. İşte detaylar... 

Kahramanmaraş'ta özel bir hastanede doğum yapan bir kadından 24 bin TL ücret alındı. Kişi, hastaneden taburcu olduktan sonra fazla ücret alındığını söyleyerek, Onikişubat Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyetine başvurdu. Atanan bilirkişinin raporuna göre, fazla ücret alındığı tespit edildi ve iadesine karar verildi. Alınan bu karar emsal niteliği taşırken, Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Tüketici hakem heyetinden emsal karar: Özel hastanenin aldığı fazla ücret iade edildi - 1. Resim

9 BİN LİRA YERİNE 24 BİN LİRA ALINMIŞ

Şahin, "Özel hastanelerin yıllardır önüne geçemediğimiz bir uygulaması var. Bakanlığın çıkarmış olduğu yasalara göre özel hastaneler hastalardan fark ücreti talep etmesi sahip. Bu fark ücreti belli bir oranda geçerli. Bakanlık bunu belirlemiş ama özel hastaneler bu farkla yetinmiyorlar ve daha fazla para almanın yoluna gidiyorlar. Burada da ilk defa bir hakem heyetinden emsal bir karar çıktı. Daha önce fazla parası alınan tüketiciler SGK’ya başvuruyordu. İlk defa hakem heyetine başvuruyor ve heyet çok doğru bir kararla bilirkişi atayarak alınan fazla ücreti tespit ediyor. Yasaların belirlediği oranın üzerinde olduğu için iadesine karar veriyor. Hastamız sezeryanla doğrum yapmış ve kendisinden 24 bin TL ücret alınmış. Bilirkişi de alınması gereken paranın farkıyla beraber 9 bin TL olduğunu belirlemiş." dedi.

Tüketici hakem heyetinden emsal karar: Özel hastanenin aldığı fazla ücret iade edildi - 2. Resim

"BİLİRKİŞİ ÜCRETİNİ VE TEBLİGAT MASRAFINI DA HASTANE ÖDÜYOR" 

Şahin sözlerine şöyle devam etti: "Geriye kalan fazla bedelin iadesine karar veriliyor. Burada bilirkişini ücretini de, tebligat masraflarını da hastane ödüyor. Bu gerçekten emsal bir karar. Kahramanmaraş Onikişubat Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyetini tebrik ediyorum. Bütün hakem heyetlerinin tüketiciden alınan bu fazla bedeli geri iade etmesi durumunda olduğunu gösteren bir karar. Hastalarımız bir özel hastaneye gittiğinde ücret ödüyorlar ama daha sonra belgelerini saklayarak bunun peşine düşüp, fark ücretini de kontrol ettiğinde başvururlarsa haklarını geri alabilirler"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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