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Tüketici Şikâyet Platformu’yla vatandaş ile firmalar dijital masada buluşacak

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Tüketici Şikâyet Platformu’yla vatandaş ile firmalar dijital masada buluşacak
Başlık ResmiTüketici Şikâyet Platformu’yla vatandaş ile firmalar dijital masada buluşacak

Tüketicilerin alışveriş sonrasında yaşadığı problemler Tüketici Şikâyet Platformu ile hızlı ve doğrudan çözüme kavuşacak.

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Cemal Emre Kurt
CEMAL EMRE KURT

Ticaret Bakanlığı’nın önümüzdeki günlerde devreye almayı planladığı sistemle vatandaş, yaşadığı uyuşmazlığı Tüketici Hakem Heyetine veya yargıya taşımadan önce doğrudan ilgili firmaya elektronik ortamda iletebilecek. Böylece tarafların problemi daha kısa sürede kendi aralarında çözüme kavuşturması, hakem heyetlerinin iş yükünün azaltılması ve uyuşmazlık çözüm süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor. Mevcut uygulamada tüketiciler uyuşmazlıklarına ilişkin firmaya direkt kendi imkânları ile ulaşmaya çalışıyordu. Sorun çözülmezse devreye Tüketici Hakem Heyeti veya tüketici mahkemesi giriyordu. Böylece tüketici hakem heyetlerindeki dosya yükü artıyordu. Hakem heyeti sürecinden önce devreye girecek sistemle tüketicinin şikâyeti sistem üzerinden doğrudan satıcı veya sağlayıcıya ulaştırılırken çözüm sağlanamaması hâlinde ise mevcut tüketici uyuşmazlığı çözüm yolları kullanılabilecek. Sistemin kurulumu tamamlandı ve test aşamasına geçti. Platforma erişim yöntemi, hangi sektörlerin ilk etapta sisteme dâhil edileceği ve sonuçlanmayan şikâyetlerin hakem heyetlerine aktarılma yöntemi gibi uygulama ayrıntılarının ise sistemin devreye alınmasıyla netleşmesi bekleniyor.

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İLK ALTI AYDA 481 BİN BAŞVURU GELDİ

2026’nın ilk altı ayında hakem heyetlerine 481 bin 613 başvuru ulaşırken bunların 455 bin 500’ü karara bağlandı.

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