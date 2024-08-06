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Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! Muayenede yeni dönem başlıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! Muayenede yeni dönem başlıyor

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ulaştırma Bakanlığı, araç muayenesinde kredi kartı kullananlardan komisyon kesilmemesi için çalışma başlattı.

HABER MERKEZİ ANKARA - Araç muayene istasyonlarında kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapanlardan komisyon alınmasına yönelik tartışmalar sürerken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni ihale döneminde komisyon maliyetinin hizmetten yararlanana yansıtılmaması için çalışma yapıldığını açıkladı.

Tüketici Hakem Heyeti geçtiğimiz günlerde bir vatandaşın başvurusu üzerine, 1.130 lira muayene ücretine karşılık, 128 lira komisyon alınmasını ‘Ayıplı hizmet’ olarak değerlendirerek, bu ücretin iadesine karar vermişti. Muayene ücretlerinden komisyon alındığı iddiaları TBMM gündemine de taşındı.

VEKİLLERİN SORU ÖNERGESİNE CEVAP

Bu konuda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, milletvekillerinin soru önergelerine verdiği cevapta, kredi kartının kullanılması taleplerinin yoğunlaşması üzerine, konu ile ilgili kurumlar ile varılan mutabakat neticesinde araç muayenelerinde banka kartı veya kredi kartı kullanmak suretiyle ödenmesi hâlinde oluşacak komisyon maliyetinin, hizmetten yararlanana yansıtılmasında bir sakınca bulunmadığı yönünde görüş birliğine varıldığı hatırlatıldı.

Bakanlığın cevabında, “Araç muayenelerinde banka kartı veya kredi kartı kullanılıp kullanılmaması araç sahiplerinin tercihine bırakılmakta olup, yeni ihale döneminde araç muayene ücreti komisyon maliyetinin hizmetten yararlanana yansıtılmadan kredi kartı ile tahsil edilmesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir” denildi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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