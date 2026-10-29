Emekliler için yapılacak düzenlemenin bütün emeklileri kapsamasına, ödenen prim ve hizmet süresinin esas alınmasına ihtiyaç olduğunu ifade eden Satılmış Çalışkan, 25-30 yıl çalışan, 9 bin, 10 bin ve 11 bin gün prim ödeyen emeklilerin beklentilerinin karşılanması gerektiğini söyledi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Hükûmetin emekli aylıklarında iyileştirme yapılacağına yönelik açıklamaları, milyonlarca emekli ve ailesinde beklenti oluşturdu. Gündeme gelen refah payı ve ilave artış seçeneklerini gazetemize değerlendiren Tüm Emekliler Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, düzenlemenin bütün emeklileri kapsamasına, ödenen prim ve hizmet süresinin esas alınmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Uzun yıllar çalışan ve yüksek prim ödeyen emeklilerin haklarının korunması gerektiğini belirten Çalışkan, kök aylıklara yapılacak iyileştirmenin yanı sıra sistemdeki dengesizlikleri giderecek bir intibak düzenlemesine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Çalışkan “Yapılacak artışlar çok çalışanın, çok prim ödeyenin ve uzun yıllar hizmet edenin hakkını gözeten adil bir sistem üzerine inşa edilmeli. Büyüyen ve gelişen Türkiye’nin millî gelir artışından emeklilerimize de hak ettikleri refah payı verilmeli, artışlar doğrudan kök aylıklara yansıtılmalıdır. Oluşan beklentinin adil ve kalıcı adımlarla karşılanmasını bekliyoruz” dedi.

Tüm Emekliler Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan: Çok prim ödeyenin hakkı korunmalı

Özellikle 2000’li yıllarda emekli olan ve çalışma hayatı boyunca yüksek prim ödeyen kişilerin aylıklarının zaman içinde eridiğini belirten Çalışkan, 25-30 yıl çalışan, 9 bin, 10 bin ve 11 bin gün prim ödeyen emeklilerin beklentilerinin karşılanması gerektiğini ifade etti.

"BİZE İNTİBAK YASASI LAZIM"

Çalışkan, emeklilere sağlanacak ilave desteğin geçim sıkıntısını hafifletebileceğini ancak tek başına kalıcı çözüm olmayacağını vurguladı. Yaklaşık 10 bin liralık bir desteğin kısa vadede rahatlama sağlayabileceğini dile getiren Çalışkan "Bize acilen sistemi düzeltecek bir intibak yasası lazım. Hizmet ve prime dayalı. Yapılacak 5-10 bin liralık ilave ödemelerin ardından da sistemdeki sorunlar devam edebilir" ifadelerini kullandı.

Tüm Emekliler Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan: Çok prim ödeyenin hakkı korunmalı

TABAN AYLIK ASGARİ ÜCRET OLMALI

En düşük emekli aylığının en az asgari ücret seviyesine çıkarılmasını öneren Çalışkan, bu seviyenin üzerindeki aylıkların çalışma süresi ve prim tutarına göre şekillendirilmesini talep etti. Belirlenecek taban aylığın örneğin 5 bin günlük primin karşılığı olabileceğini söyleyen Çalışkan, bunun üzerindeki her çalışma yılına ilave puan verilerek daha uzun süre prim ödeyenlerin aylıklarının artırılabileceğini ifade etti.

Çalışkan, hesaplamada yalnızca çalışma süresinin değil, primlerin hangi kazanç düzeyinden ödendiğinin de gözetilmesi gerektiğini belirtti.



Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala