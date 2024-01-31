2023 yılında Türkiye'yi 56,7 milyon kişi ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2023 yılı turizm verilerini açıkladı. Ersoy, "2023 yılında ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10 artışla 56,7 milyon oldu. Turizm gelirleri 54,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2023 turizmde rekor yılı oldu. 2024 hedeflerimize de aynı artış hızı ile devam edeceğiz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023 yılı turizm verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin turizm gelirlerinin 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 16,9 artışla 54 milyar 315 milyon 542 bin dolar oldu. Konuya ilişkin Bakan Ersoy, "2023 yılında ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10 artışla 56,7 milyon oldu. Turizm gelirleri 54,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2023 turizmde rekor yılı oldu" ifadelerini kullandı.

2024 hedeflerinden de bahseden Ersoy, "Yeni rekorlara imza atacağız. 2024’te 60 milyon ziyaretçi, 60 milyar dolar gelir hedefliyoruz. OVP’de 59,6 milyar dolar gelir hedeflenmişti" diye konuştu.

Bakan Ersoy'un konuşmasından öne çıkan bölümler şöyle:

"2023 YILI YİNE REKORLARA İMZA ATTIĞIMIZ BİR YIL OLDU"

"Şubat ayı itibarıyla Kahramanmaraş merkezli yaşadığımız asrın afeti ve sonrasında stresli seçim süreci ve son çeyrekte ekim ayı itibarıyla Orta Doğu'da İsrail Filistin savaşının etkileri ile birlikte yüksek hızda gevşeme olsa da 2023 yılı verilerinde yine rekorlara imza attığımız bir yıl olarak gerçekleşti.

Ziyaretçi sayısı olarak yüzde 10'luk artışla 56.7 milyon ziyaretçi sayısı ile 2023'ü Türkiye tamamlamış oldu. Türkiye'nin 2018 itibarıyla strateji değişikliği ile biz eskiden deniz, kum güneş ağırlıklı turizm yapıyorduk. Dedik ki artık ürün çeşitliliğine gideceğiz. Bununla ilgili çalışmaların yansımaları oluyor. Uluslararası etkinlikler, sportif turnuvalar, festivaller gibi kısa süreli konaklamaları içeren ürünleri piyasaya sürdüğümüz için ortalama kalış süresine etkilerini görüyoruz. Sezonun 12 aya yayılmasının da etkileri var.

KİŞİ BAŞI GECELİK HARCAMA ARTTI

Kişi başı gecelik harcama çok önemli. 2018'den beri vurguladığımız şey. Kişi başı gecelik gelire endekslenmemiz lazım. Türkiye 2018'de strateji değişikliğine gitti. Artık nicelik kadar nicelik de bizim için öncelik olacak.

2017 yılında 65 dolarla gerçekleşmişti 2022 yılında bu rakamın 89 dolara geçtiğimiz yıl 99 dolara çıktığını görüyoruz. 2017-2023 ile karşılaştırdığımız zaman dolar bazında yüzde 53'lük performans gösterdi Türkiye. Geçen sene ile kıyasladığımızda yüzde 12'lik artış yakaladığımızı görüyoruz.

TURİZM GELİRİNDE YENİ REKOR

Toplam gelirlere baktığımızda geçen yıl pandemide çok başarılı süreç yürüten Türkiye 46.5 milyar dolar rekor gelir elde etmişti. Ziyaretçi sayısı olarak baktığımızda pandemi öncesi 6'ncı olan sıralamayı 4'üncü olarak çıkmıştık. 2023 yılı yani geçtiğimiz yıl 54.3 milyar dolar Türkiye turizm geliri elde ederek yeni bir rekor gerçekleştirdik. Artık olarak yüzde 17'lik artışla geçen sene performansını gerçekleştirdik.

'2024'TE YENİ REKORLARA İMZA ATACAĞIZ'

60 milyon ziyaretçi 60 milyar dolar gelir ile 2024'te yeni rekorlara imza atacağız. 2028'de Türkiye'nin 100 milyar dolarlık gelir hedefi var. Gelir hedefimizi yakalayabilmemiz için kişi başı gecelik gelirde ortalama yüzde 6 artışla 130 dolarlı rakamlara getirmemiz kişi başı ziyaretçi sayısını ortalama yüzde 7'lik artışla 56.7 milyondan 80 milyon sayılarına getirmekle 100 milyar dolarlık gelir hedefini yakalayabileceğimizi söyleyebilirim.

Yeni pazarlara konsantrasyonumuzu artıracağız. İskandinavya pazarı var. Bu sene yüzde 23'lük İsveç pazarında Yüzde 15 Finlandiya pazarında büyüme hedefliyoruz. Esas önemli olan iki tane yeni destinasyonumuz var. Birinci pazar Kuzey Amerika, ABD pazarı, yüzde 31'lik büyüme hedefliyoruz. Kanada pazarında yüzde 41'lik büyüme hedefliyoruz. Çin'de yüzde 102'lik büyüme bekliyoruz."