Turizmcinin gözü dışlanan turistte! Avrupa'da eylemler büyüyor

Dünyanın birçok turizm şehrinde ‘turist istemiyoruz’ eylemleri yapılıyor. Binlerce kişi ‘Turist, ülkene geri dön’ sloganlarıyla yürüyüşler gerçekleştiriyor. Turizm sektörü oyuncuları bu dışlanmanın Türkiye’ye yarayabileceğini belirterek “Fiyatlarımızı düşürürsek, pastadan büyük pay alırız” diyor.

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KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Dünyanın turizm kentlerindeki turist karşıtı eylemler bütün hızıyla devam ediyor. Barselona, Madrid, Roma, Floransa, Venedik, Milano, Amsterdam ve hatta Japonya Kyoto’da halk sokaklara dökülmüş durumda. Binlerce kişi “Go home turist” sloganları ile yürüyüşler gerçekleştiriyor.

Son olarak eylemler Yunanistan’a da sıçradı. Atina’da bazı göstericiler “aşırı turizm istemiyoruz” diye hükûmet binasına yürümeye başladı. Aynı şekilde Yunan adalarında da aşırı turizme karşı gösteriler düzenleniyor. Yerel yetkililer ve Santorini sakinleri, adanın cazibesini korumak ve aşırı kalabalığı sınırlamak için ziyaretçi sınırlaması çağrısında bulunuyor. Bu nedenle Belediye Başkanı Nikos Zorzos, günlük 17 bin civarındaki kurvaziyer gemisi ziyaretçisi sayısının sadece 8 bine düşürülmesini önererek kısıtlamalar için baskı yapıyor.

Genel olarak dünyanın birçok ülkesinde turistlere karşı bir tavır alınmış durumda. Bu durum Türkiye için bir fırsat oluşturuyor. Sektör temsilcileri, Türkiye’nin son yıllarda ‘pahalı ülke’ imajına büründüğünü ve bunun kırılması durumunda, milyonlarca turistin ülkemize gelerek ciddi boyutta döviz bırakabileceğini ifade ediyor.

PAHALI ÜLKE İMAJINI KIRMALIYIZ

Uzun yıllardır turizm acenteliği işi ile uğraşan Ömer Tekin “Yurt dışında turistlere ciddi bir baskı var. Öyle ki durum şiddete kadar vardı. Özellikle Barselona, Amsterdam ve Floransa’daki eylemler ciddi boyutlara ulaştı. Yerel halk turistlerin pahalılığa neden olduğunu savunarak ırkçı bir yaklaşımla geri gönderilmelerini istiyor. Bu da dünyada yankı buluyor. Eylem olan ülkeler imaj kaybediyor. Tam bu noktada Türkiye için bir fırsat doğuyor. Otel ve yeme-içme sektörünün fiyat konusunda biraz daha esnek davranması, milyonlarca turistin ülkemize gelmesine neden olur. Çünkü ‘pahalı ülke’ imajımızı artık kırmalıyız” dedi.

BÜYÜK PASTAYI ALABİLİRİZ

Fiyatların yüksek oluşu sebebiyle bazı otel ve işletmelerde zamların kesildiği, hatta bazılarında indirimler olduğunu da söyleyen Tekin “Medyaya yansıyan haberler sonrası turistler tatil organizasyonlarını ya ertelemeye ya da daha uygun yapmaya başladı. Bazı lüks otellerde doluluk oranları, en iyi dönemde yüzde 65’lere kadar geriledi. Bu da fiyatların düşmesine neden oldu. Eylül ayı itibarıyla da yine indirimleri göreceğiz. Daha önümüzde dört ay gibi iyi bir sezon var. Fiyatlar düşerse Avrupa’dan kaçan turisti alabiliriz. Orada milyarlarca liralık büyük bir pazar var” diye konuştu.

FİYATLAR DÜŞERSE TÜRKİYE YILDIZ OLUR

Rusya Federasyonu Tur Operatörleri Birliğinden yapılan açıklamada (ATOR) Türkiye’deki otellerin girdi maliyetlerindeki yükselişler sebebiyle pahalı olduğunu, bu yüzden Rus turistlerin alternatif rotalara kayabileceğini belirtti. Dubai’nin Ruslar için iyi bir alternatif olabileceği belirtilen açıklamada “Türk otelleri fiyatları düşürürse dünyanın en iyi destinasyonları listesinde zirveye çıkabilir. Her şeye rağmen Ruslar Türkiye’den vazgeçmiyor. Geçen yıl 6,5 milyon ziyaretçi sayısının bu yıl 7 milyona çıkacağını tahmin ediyoruz” denildi.

TURİST, FİYAT ARTIŞLARININ SEBEBİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde ‘aşırı turizm’ karşıtı eylemlerin yapılmasının sebepleri şöyle sıralanıyor:

◾ Yerel halk, turistlerin hayat pahalılığına neden olduğunu düşünüyor. İşletmelerin turiste göre tarife uyguladığını ve fiyatların yükseldiğini savunuyor.

◾ Turist yoğunluğu sebebiyle birçok ülkede günlük kiralık evlere talep artmış durumda. Bu yüzden mevcut kiralık ev stoku eriyor. Bu da kira fiyatlarının artmasına yol açıyor.

◾ Bir diğer neden ise aşırı kalabalık ve adli vakalar… Bazı ülkelerde turistlerin taşkınlık yaptığı iddia ediliyor. Ayrıca yerel halk aşırı kalabalıktan da şikâyetçi.