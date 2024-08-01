Turizmde çifte rekor! Hedefe adım adım...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde yılın ilk altı ayında 23,7 milyar dolarla rekor gelir elde ettiklerini, aynı şekilde ziyaretçi sayısının da 26 milyon 137 bin kişi ile rekor düzeye ulaştığını söyledi.

Yıl sonu için 60 milyon turist 60 milyar dolar gelir hedefiyle yola çıkan turizm sektörü rekor kırıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde yılın ilk altı ayında 23,7 milyar dolarla rekor gelire ulaştıklarını belirterek “Bu rekorlar üçüncü ve dördüncü çeyreklerde de devam edecek. Yıl sonu hedefimiz olan 60 milyar doları aşabiliriz. Turizm gelirleri hedefimizle uyumlu gidiyor” dedi.

Yabancı ziyaretçilerde geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında 103 dolar olan kişi başı gecelik harcamanın 109 dolara yükseldiğini açıklayan Bakan Ersoy, tüm ziyaretçilerde kişi başı gecelik harcamanın ilk 6 ayda 98 dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

"YIL SONU HEDEFİMİZ 9,7"

Ersoy “Tüm ziyaretçilerde yıl sonu hedefimiz 103 dolar olduğunu düşünürsek hedefimizle uyumlu şekilde ilerlediğimizi söyleyebiliriz. 2024 yılı ilk yarısında 10,1 gün ortalama kalış süresi. Yıl sonu hedefimiz 9,7. Muhtemelen 9,7 ortalama kalış hedefinin üzerinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz” diye konuştu.

Ersoy, ziyaretçi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 artış göstererek 26 milyon 137 bin kişiye ulaştığını açıkladı.

Ersoy şu bilgileri verdi: Rusya 2,7 milyon ile ilk sırda yer alırken, Almanya 2,5 milyon ziyaretçi ile ikinci, Birleşik Krallık 1,8 milyon ziyaretçi ile üçüncü oldu. Pandemi döneminde 21 milyon 152 bin olan rekor sayısı pandemi sırasında aşağı inmişti, tekrar yükselişe geçti. Bu sene ilk 6 ayda 26 milyon 137 bin rakamıyla rekor bir seviyeye ulaştık. Yıl sonu hedefleriyle uyumlu şekilde büyümeye devam ediyoruz.

EURO 2024 VE OLİMPİYAT ETKİSİ

Haziran ayında ziyaretçi sayılarının artış oranında bir yavaşlama görüldüğüne işaret eden Bakan Ersoy, artış hızındaki bu azalmanın temmuz, ağustos aylarında da devam edeceğini vurguladı. Bakan Ersoy, bunun nedenleri olarak Avrupa Şampiyonası ve Fransa Yaz Olimpiyatları’nı göstererek “Bu turnuvaların etkisiyle haziran ayındaki yavaşlama temmuz ve ağustos aylarında da devam edecek. Eylül itibarıyla tekrar artış oranlarında yükselme göreceğiz. Yıl sonu hedefimiz olan 60 milyon ziyaretçiyi aşabiliriz” dedi.

Bakan Ersoy, Bodrum ve Çeşme ile ilgili haberlere de açıklık getirdi. Bodrum’da doluluk oranlarının istenilen seviyede olmadığını ifade eden Ersoy şunları kaydetti: Dolulukların az olmasının asıl nedeni turizmin 12 aya yayılamamış olması ve sadece Türk ziyaretçilere hitap edilmesi. Yunan adalarının kapıda vize vermesi de etkili olmuş olabilir. Ancak konunun özü Çeşme ve Bodrum bölgelerinin sezonun kısa olmasıyla ağırlıklı olarak Türk pazarına endeksli bir sektör oluşturulmuş.

40 BİNİN ÜZERİNDE KONUT TURİZM AMAÇLI HİZMET VERECEK

Turizm konutlarıyla ilgili olarak da Ersoy “Şu ana kadar 32 bin 904 konuta belge verildi. Bunların 29 bin 789’unun işlemleri tamamlandı. 2 bin 364 tesisin işlemleri devam ediyor. İncelemede 8 bin 476 tesis bulunuyor. Belge taramaları ve yerinde tespitle birlikte çalışmaya başlayabilirsek. Yaklaşık 40 binin üzerinde konut turizm amaçlı hizmet verecek durumda gözüküyor” dedi.